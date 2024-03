Az írások szerint Petőfi feleségével, Szendrey Júliával érkezett a városba, és látogatták meg a ma már a költő nevét viselő színház egyik előadását. A rendezvényen Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő mondott emlékezőbeszédet azon a helyen, ahol megszállt a kivételes költő, a magyar forradalmár, egy korszak szószólója. – Petőfi nem csupán a költészet művésze, hanem a szabadság, az igazság keresésének elkötelezett harcosa is volt. Munkássága áthatotta azokat az eszméket, melyek a nemzeti öntudatot és szabadságot erősítették Magyarországon. A forradalom és szabadságharc kitörésekor nem csupán tollával, de fegyverrel is harcolt a nemzet függetlenségéért, nem követte, hanem formálta a szabadságharcot, költészete összefonódik a magyar nemzeti örökséggel. Verseinek ereje, szépsége a jövőben is inspirációt nyújt minden magyarnak, hogy hű maradjon azokhoz az értékekhez, melyekért Petőfi az életét adta, hiszen ezekért ma is meg kell küzdenünk egyenes gerinccel, kitartó lélekkel, álságos politikai csaták kereszttüzében – mondta el a képviselő, aki szólt nemzeti nagyságainkról, akik a magyarság eszméjét segítenek fenntartani. – Veszprém színháza büszkén ápolja Petőfi emlékét. Emlékezetéből meríthetünk erőt a jövőre nézve – tette hozzá Sótonyi Mónika.

A megemlékezésen Sz. Csordás Éva előadóművész, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad vezetője szavalta el a költő Szeptember végén és A szabadsághoz című verseit, majd az emlékezők koszorút helyeztek el az emléktáblánál az önkormányzat, a megyei könyvtár, a honismereti egyesület, a Veszprém Cserhát Társaskör Kulturális Egyesület, a Lokálpatrióták a Városért Egyesület és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém vármegyei tagozata nevében.