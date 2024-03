– Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a zenekar felkérésére ismét én köszönthetem a közönséget a város önkormányzata nevében – ezt Molnár Judit önkormányzati képviselő, bizottsági elnök mondta. Hozzátette, ahogyan egyre többektől hallja, gyorsvonat-sebességgel robogott el a tavalyi esztendő is. – Igaz, kicsit fellélegezhettünk az elmúlt évek nehézségei után, hiszen az Egészségügyi Világszervezet bejelentette, hogy már nem tekinti veszélyhelyzetnek a Covid-19 pandémiát, de különféle vírusok azóta is itt ólálkodnak körülöttünk.

Fotó: szervezők/Sas Tibor

Egyre jobban érezzük az éghajlatváltozást, ibolyára, mandulavirágzásra februárban nemigen emlékezünk – fogalmazott. Azt mondta, a szomszédban háború dúl, és intenzív harcok törtek ki a Közel-Keleten is, számtalan ártatlan civil életét követelve. Az év nagy témája volt a mesterséges intelligencia fejlődése, mely ki tudja, hogy alakítja jövőnket. Minket, magyarokat nagy dicsőség is ért, hiszen ketten kaptak Nobel-díjat honfitársaink közül, Karikó Katalin és Krausz Ferenc. Balatonfüreden számtalan színvonalas programot rendeztünk 2023-ban is, a szórakoztatáson túl kultúra, sport, tudomány és egyéb témakörökben.

Fotó: szervezők/Sas Tibor

– Jelentős a város életében a Balatonfüred Kongresszusi Központ átadása, mely mostani rendezvényünknek is helyet ad. Létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint a telt házas, kiváló rendezvények, melyeket fürediek látogatnak nagy számban – hangsúlyozta Molnár Judit.

Az est sztárfellépője olyan ismert dalokat énekelt, mint a Feeling Good, a My Way, illetve a Just a gigolo.