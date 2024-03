Sokan ellátogattak a Portára, ahol kalandos húsvéti készülődésbe csöppentek a csemeték és kísérőik. Kihagyhatatlan volt a nyuszi- és kecskesimogató, a bátrabbak pedig igyekeztek mindegyik foglalkozást, játékot kipróbálni.

Készülnek a húsvéti finomságok. A gyerekek is alkottak

Fotó: Bálint-Ábrahám Edit

A ház felől ínycsiklandó süteményillat keltette fel az érdeklődést, ott készült ugyanis a frissen dagasztott tésztából sütött, húsvéti fonott kalács. Mint kiderült, a fonás fortélyait nem is volt nehéz elsajátítani, vállalkoztak is rá sokan. Annál is inkább vonzó volt a kalácsfonás, hogy a készítményt, miután helyben kisült, haza is vihették a gyerekek. Persze, kóstoló is akadt medvehagymásan, vagy finom gyümölcslekvárral.

Megtelt a Porta udvara

Fotó: Bálint-Ábrahám Edit

A tojásberzselést hamar elsajátították, hiszen csak különféle levelekkel kellett a tojást díszíteni, majd kis hálóba bugyolálva festékesfazékba tenni egy időre, s miután eltávolították róla alkalmi ruháját, szép virágmintás, festett tojás lett az eredmény. A nyulak, a tojásfák is hamar elkészültek. A foglalkozások után pedig számos érdekes, ügyességpróbáló játék várt a gyerekekre. A rendezvény jó alkalmat, ötleteket adott az otthoni készülődéshez.