Iskolások, óvodások egyaránt ellátogattak a színház ingyenes programjára, ahol a legkülönfélébb méretű és anyagú plüssmacikat lehetett megtekinteni. Sarkadi Nagy László, a Pegazus Színház társigazgatója elmondta, 2010 óta rendezik meg a kiállítást, melyen a mackók „élőképekben" kiállítva szerepelnek fajták, helyszínek, hangulatok szerint.

A kemenesszentpéteri óvodások örömmel barangoltak a macirengetegben

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Az idei már a 13. kiállítás, mely eddig mindössze két alkalommal maradt el, egyszer a világjárvány miatt, egyszer pedig tavaly, amikor annyi feladata és elfoglaltsága volt a színháznak, hogy nem tudtuk belesűríteni a programunkba – mesélte Sarkadi Nagy László. – A gyűjtemény évről évre növekszik, az első években néhány száz darab volt, mostanra pedig közelítünk a hatezerhez. Ez egy ajándék minden évben a gyerekeknek, ingyenes volt a belépés. Nemcsak Pápáról és a környező falvakból fogadtunk vendégeket, hanem a vármegye távolabbi településeiről is, nagy örömünkre nemcsak óvodai, iskolai csoportok, hanem családok is ellátogattak színházunkba, idén is több száz vendégük volt.