Szombaton a nagyközönség előtt is megnyitotta kapuit a Kabóca Bábszínház és az épület körüli park. Számos bábszínházi előadás, játéktér, szórakoztató, interaktív programok várták a látogatókat, majd bábszínházi produkciók kezdődtek. Látható volt Pályi János Vitéz László-játéka; a közkedvelt Miú és Vau produkciója; az Aranyszamár Bábszínház Volt egyszer egy… előadása, illetve A kismalac meg a farkasok. Más izgalmas programok is várták a látogatókat, az igazán bátor gyerekeknek estére exkluzív programmal készültek, kipróbálhatták, milyen egy egész éjszakát a bábszínházban tölteni. A programban rendhagyó módon még a kulisszák mögé is bekukucskálhattak előadás közben. Vasárnap a VárLak Fesztivál utolsó napján a bábszínház legújabb előadását, A boszorkány cukrászdáját tekinthették meg a nézők, az előadás után kézműves-foglalkozással várták a legkitartóbbakat a Kabóca új otthonában.