A koncert Bach legszenvedélyesebb művével, a h-moll prelúdiummal kezdődött. A zene szenvedélyéről Bachtól beszélhetünk, a közönség előtte azt intellektuálisan fogadta be. Nagyböjt idejében az Ó, Krisztusfő, sok sebbel című darab előjátékát hallhatta a közönség, egy áriát a Máté-passióból Kálnay Zsófia előadásában, közben Molnár Piroska szonetteket mondott. A 75. szonett. „Az vagy nekem, mi testnek a kenyér / s tavaszi zápor fűszere a földnek.” Faludy György fordításai különböznek Szabó Lőrincétől, kevésbé archaikusak. Egy koncertről sem maradhat el a d-moll toccata és fúga. Valószínű, ez a mű felcsendül majd a fesztivál többi programján is, és lehet, hogy a Varnus Xavér-koncerteket látogatók által jól ismert záró darab, Charpentier Te Deuma is.

A Bach–Shakespeare-fesztivál híre messzire jutott, a nézők hamar elkapkodták a jegyeket, távolabbi vármegyékből, a fővárosból is érkeztek, és teljesen megtöltötték a Varnus-termet. A helyiek, mezőlakiak pedig örömmel büszkék, hogy egy ilyen nagyszerű program indult a településükön.