Immár a 41. Bakonyvidéki éremgyűjtő-találkozót rendezik április 7-én, vasárnap 8 órától a pápai Petőfi-gimnázium aulájában.

A legutóbbi börzén megtelt a gimnázium aulája

Fotó: Haraszti Gábor/Napló-archív

A programot éremcsere, árverés és tombolasorsolás is színesíti. A szervezők szeretettel hívnak és várnak mindenkit, nemcsak gyűjtőknek, hanem minden, a történelem, a régi dolgok iránt érdeklődő gyereknek és felnőttnek is érdekes lehet körülnézni múltunk kézzel fogható darabjai között, így akár egy vasárnap délelőtti családi programnak is hasznos lehet, melyre a belépés díjtalan, hangsúlyozzák a szervezők.