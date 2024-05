Az egybegyűlteket Márta István, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet elnöke köszöntötte. Amint elmondta, a településen élő vagy ahhoz kötődő műkedvelők, művészek második alkalommal mutatkoznak be a kis kiállító teremben. – Büszkék vagyunk, hogy a kultúra és művészet terén is ennyi alkotó, kreatív ember él a faluban. A közel négyszáz fős település olyan alkotókat ihlet meg, ami egyedülálló hazánkban, nemcsak a számukat illetően, hanem a minőség szempontjából is. 2023-ban Horváthné Pfaff Renáta amatőr festő, Sáriné Dezső Erzsébet csipkeverő, Bognár István fafaragó, Kövecses Mónika Monis nemezkészítő és Szurdi Éva keramikus munkáit láthatták az érdeklődők. Idén a Csöre relief képépítő manufaktúra, Csernák Andrea és Varga Csaba képeit, Kapolcsi Kovács Csaba grafikáit, Szabó Karola szalmafonó munkáit, Kondor László, a Kapolcson élő amerikai–magyar fotóművész alkotásait, a kapolcsi születésű Szabó Csaba pásztorfafaragásait és testvére, Szabó Eszter Manó Műhelyének kerámiáit állítjuk ki – mondta Márta István.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Márvány Péter polgármester a tárlatot megnyitva arról beszélt, hogy örvendetes módon Kapolcs, a környezet, a táj, amely tavasszal mutatja meg legszebb arcát, nagyon sok embert inspirál, késztet alkotásra.

A megnyitón az alkotók maguk is bemutatkoztak, Csernák Andrea és Varga Csaba elmondta, hogy 15 éve élnek a faluban, az utóbbi három évben készült alkotásaikat mutatják be. Munkájuk során feszített vászonra alkotnak, valamint falakra, és most új dologgal is próbálkoznak, amely a bútorgyártás során nyer teret. Buzdítottak mindenkit, hogy ha alkotásvágya van, bátran fejezze ki magát. A főként mesekönyveket illusztráló Kapolcsi Kovács Csaba grafikáiról elmondta, hogy a Kapolcson élőket rajzolta meg mesebeli környezetben, hogy itteni emlékeit megörökítse. Kondor László amerikai–magyar fotóművész a vietnámi háborúban készült felvételeiről ismert leginkább. Ide a chicagói felhőkarcolókról készült képeit hozta el, de a Szépművészeti Múzeumban is látható néhány felvétele jelenleg.

Idén is helyi alkotók tárlatával nyitotta meg kapuit a Falumalom kisgalériája

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttest vezető Szabó Csaba, Kapolcs díszpolgára a Népművészet Ifjú Mestere, Magyar Arany Érdemkereszt-díjas. Öt évvel ezelőtt kezdett faragni somfából, cseresznyéből pásztorbotokat, ostornyeleket, őrizve a bakonyi, Balaton-felvidéki, hortobágyi hagyományokat. Szabó Eszter kilencévesen Szurdi Éva műhelyében fertőződött meg az agyag és a máz művészetével. Modern, színes, használati és díszkerámiái hagyományos kézműves technikával készülnek. Szabó Karola a Magyar Ezüst Érdemkereszt birtokosa és helyi díszpolgár. A Dunántúlon a lányával ketten őrzik a szalmafonás hagyományát, hiszen, mint mondta, szalmazsákra született, és gyermekkorában a szomszédban tanulta a szakajtó készítését, abba szedték össze a tojást, abban tartották a lisztet. Elhatározta, hogy a szegények művészetét folytatja, amivel aztán a fél világot bejárta.