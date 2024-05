A tárgyakat együtt gyűjtötték, rakták össze a pétiek, immár negyedszer. Kincsek: értékek, eszközök, családi relikviáik, gyűjtemények, melyeket szívesen mutatnak meg. A közelebbi és a régmúlt emlékeinek megtekintéséhez Balogh Panna egy ABBA- és egy Queen-sláger zongoraváltozatával adta meg a hangulatot, majd Angeli Katalin igazgató a folytonosság melletti állandó megújulásról szólt, mely igaz minden eseményre, melyek által az azokon résztvevő is megújul. – Közösen élünk meg kezdeteket-végeket, mély- és tetőpontokat, sikereket-kudarcokat. Az állandó változás mégis töltekezési lehetőség, élményeket, emlékeket teremt – vázolta.

Kincsek a közelmúltból és a régmúltból. Negyedszer rendezték meg a Pétiek kincsei című kiállítást

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A cím talányos, a történet egyszerű – megmutatni eszközöket, gyűjteményeket, melyek valamiért értékesek. – Egy ilyen tárlat létrehozása a kohézió próbája is. Valamennyi generáció képviselteti magát, összesen huszonnyolc személy kincseiből jött létre a tárlat. Mi a közös az ipari telefonokban, a falvédőkben, a focirajongó relikviáiban, ki-ki féltve őrzött ereklyéiben, miért ajánlották fel a kiállításra? Mert nem a tárgyak, hanem tulajdonosaik Pétfürdő becsülendő, értékes emberei, akik képesek cselekedni, valamit teremteni, közösséget szolgálni. A megnyitó csak ürügy a köszönetre, de felhívja a figyelmet a megőrzés szenvedélyére, mely a túlélést segíti. Emberi kultúránk alapvető gesztusa a szellemi-lelki örökség ápolása. A ma embere gyökereit vállalva, múltját megismerve, feldolgozva tud létezni a jelenben, a bemutatót is egy harmonikus világ szimbólumokkal teli utópiájaként foghatjuk fel. Egymás mellett, nem egymás ellen foglalnak helyet a tárgyak, üzeneteikkel, jelentésükkel nem kizárják, erősítik egymást, megismételhetetlen élményt adva. Ha tárgyaink ilyen békésen megférnek, nekünk, embereknek is talán sikerül megcélozni az egymást méltányoló, nem eltaposni vágyó létezést a hazában, Európában, a világban. Ne adjuk fel a reményt, higgyünk benne – ez a kiállítás üzenete – mondta el Angeli Katalin.

Ha tárgyaink békésen megférnek, nekünk, embereknek is talán sikerül megcélozni az egymást méltányoló létezést – mondta el a megnyitón Angeli Katalin

Fotó: Nagy Lajos /Napló

A sokféle sorsot, emléket, szenvedélyt, kedvtelést felvillantó tárgy érzelmeket, gondolatokat ébresztő, emlékezetes, közös tablóvá állt össze. A kiállítóknak köszönetként emléklapot és könyvet adtak át a szervezők.