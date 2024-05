A tengerentúlról érkező honfitársaink nem is akármivel állnak a közönség elé: Gál Róbert Te rongyos élet című zenés színművét mutatják be június 22-én, szombaton a színház előtti téren. De a fesztivál már az első napon, június 20-án repülőrajtot vesz, hiszen a nagy színházban este 19 órától a Csárdáskirálynő – MÁZSképp című nagyoperettet láthatjuk. Csak éppen akkor és ott egy picit eltérő feldolgozásban, ahogy erre a rendező, Mészáros Árpád Zsolt nevével játszó cím is utal. A négynapos rendezvény egyik fénypontjának, a Mágnás Miskának június 21-én lesz a bemutatója.

Hasonlóan izgalmasnak ígérkezik a következő, június 22-ei nagyszínházi előadás, a Száztagú cigányzenekar Kamarazenekarának gálája, amelyen a Budapesti Operettszínház ünnepelt művészei – Oszvald Marika, Fischl Mónika és Homonnay Zsolt – lépnek fel. Az utolsó napon, június 23-án 19 órától nemzetközi operettgálára invitálják a műfaj régi-új rajongóit.

A Latinovits–Bujtor Játékszínben, június 21-én, pénteken 15 órától a Ziránó Színház Egyszer fenn... című bábmesejátékára hívják a gyerekeket és a szüleiket. Az operettfesztivál kiemelt külső helyszíne lesz a Schőnig Cukrászda, ahol június 21-én, pénteken az Életutak című beszélgetéssorozat keretében Kellerné Egresi Zsuzsanna Szendy Szilvit és Lőcsey Jenőt, június 23-án, vasárnap pedig a Budapesti Operettszínház vietnámi származású sztárját, Ninh Duc Hoang Longot kérdezi pályájuk fontos állomásairól, szerepeikről, örömeikről, bánataikról. A kezdési időpont mindkét esetben 16 óra 30 perc. A gyönyörűen felújított, egyszerre a hagyományok előtt tisztelgő és modern Petőfi NézőPont sem csak az esőhelyszín szerepét tölti majd be: június 21-én, pénteken 17 óra 30 perctől ide várják Györei Zsolt A Latabárné fia című monodrámájára mindazokat, akik az operett történetének kevéssé derűs fejezeteire is kíváncsiak. Peller Károly színész-operetténekes kelti életre a zseniális Latabár Kálmánt, aki előbb nem léphetett a színpadra a származása miatt, majd később is méltatlan mellőzésben volt része.

A hagyományoknak megfelelően az operettfesztivál szervezői kihasználják Veszprém, azon belül is a színház előtti gyönyörű tér és a színházkert adottságait. Előbbi helyszínen lesz 21-én, a Mágnás Miska után a Báder Jenő Akusztik Projekt koncertje, 22-én a nagyszínházi előadás után a litéri Zöldág Néptáncegyüttes táncháza, 23-án, 17 óra 30 perctől a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar Slágerkavalkádja. Igazi, akár egész napos családi programról lévén szó, a színházkertben június 21-től a Gyereksziget és a Varázslatos Vidámpark, illetve a minőségi enni- és innivalóról gondoskodó GasztrOperett várja a vendégsereget. Ahogy a korábbi években, úgy idén is végiggördül a város utcáin az Operettvonat. Vigyázat, a férőhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre!

A Rátonyi Róbert Operettfesztivál tradíciói közé tartozik, hogy a rendezvény idejére ideiglenesen a magyar operettvilág egy-egy jeles alakjáról neveznek el veszprémi köztereket. Így hát a Szeglethy utcából június 22-én 14 órától Szirmai Albert utca, a Gizella-udvarból 15 óra 30 perctől Huszka Jenő-udvar lesz. A keresztelő természetesen egy kis ünnepség kíséretében zajlik le, amelyet Horváth Elemér Emi és Horváth Péter, valamint a Petőfi Színház művészei celebrálnak.

A Petőfi Színház két, az operett témakörét érintő kiállítással is készül. Az egyik, Az ezerarcú Rátonyi című kiállítás a magyar operett halhatatlan alakját hozza még közelebb, a másik a bámulatosan hosszú és sikeres pályafutást maga mögött tudó Lehoczky Zsuzsa életébe és szerepeibe enged bepillantást. Láthatók lesznek a művésznő jelmezei, amelyekre oly sokan emlékezhetnek a színházi előadásokról és a televíziós feltételekről. A kiállításokkal a színház kapcsolódik a Színházak éjszakája programsorozatához.

Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Petőfi Színház igazgatóhelyettese elmondta, hogy a belépődíj-köteles előadásokra és rendezvényekre már megkezdődött a jegyek és a bérletek értékesítése. Újdonságként a színház három alkalomra szóló bérletet is kínál. Ennek lényege, hogy a vásárló maga választhatja ki azt a három előadást, amelyre a bérlete szól. A bérletet váltók számottevő összeget takaríthatnak meg, azzal együtt is, hogy a színház méltányos áron kínálja a szólójegyeket. Ingyenes programból is lesz bőven. Az ezeken részt venni szándékozóktól csak annyit kér a színház, hogy előzetesen regisztráljanak.