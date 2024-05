A népszerű képzőművészeti „seregszemlén” ezúttal is számos ismert és feltörekvő helyi vagy éppen a városunk-hoz kötődő művész mutatkozott be a legkülönfélébb stílusban készült műveivel. Az alkotások a Budai László könyvtárvezető, Mészáros Imre grafikusművész és Papp János festőművész alkotta grémium zsűrizését követően kerülhettek be a tárlat anyagába.

– Fiatal művészként azt gondolom, hogy egy városban a művészeti életnek részese lenni, értéket és színvonalat képviselni nem egy kötelező feladat, hanem egy lehetőség. Egy olyan lehetőség, amire büszkének kell lenni. Ha pedig elismerést és építő kritikát kapunk egy-egy munkánkra vagy egyszerűen valaki csak többször visszafordul a képünkhöz, akkor már megérte a befektetett energiát és munkát. Nem a kiállított alkotások száma a lényeges, hanem az érzés, hogy egy-két művel részesei lehetünk egy nagyszerű közösségnek – mondta el a Krúdy Gyula Városi Könyvtár kamaratermét megtöltő érdeklődő közönség előtt Heidrich Fanni.

A városunkban komoly hagyományokkal bíró Várpalotai Tavaszi Tárlat idei kiírására több, mint 20 kiállító küldött be munkákat, melyekből a zsűri 42 alkotást választott ki. A kiállítás főként a palotai alkotóközösséget foglalja magába, de érkeztek új művészek is, többek között két fiatal, 15 éves hölgy személyében.

A művek tanulmányozásához szükséges hangulat megalapozásáról Dunai László gondoskodott varázslatos gitárjátékával. A kiállítás augusztus 15-ig látható Várpalotán a városi könyvtárban.