Az ünnepségen köszöntőt mondott Dorner László, Ajka város alpolgármestere, majd fellépett több helyi vendégkórus is. Bemutatkozott a Jubilate Nőikar, a Pedagógus Női Kar, a Padragi Bányász Férfikórus.

Ajkán jubileumi hangversennyel ünnepelte fennállása tizedik évfordulóját a Cantabile Vegyeskar

Fotó: Györkös József

A Cantabile Vegyeskar megalakulásakor 17 tagot számlált, akkoriban éveken át csak néhány férfi tartozott a csoportba. Ma harmincegyen vannak, köztük hét férfi is énekel a kórusban, amely korábban még könnyebb műveket tűzött műsorára. A karnagy, Eisennágel Erika a hangterjedelemre is figyelt, és azt szintén figyelembe vette, hogy egy férfiszólam volt csupán adott. Mára hangzását tekintve is sokat fejlődött a népdalcsokrokat, feldolgozásokat, reneszánsz műveket több szólamban éneklő kórus. Időközben kétszer minősültek, egy arany és tavaly egy ezüst minősítést kiérdemelve. Utóbbit a keszthelyi Dalünnepen kapták, ahol több mint harminc kórus lépett fel.

A Cantabile Vegyeskar most a töltekezésre helyezi a hangsúlyt. A közelmúltban, örömükre, több új tagot is fogadhattak, így bővíthetik a repertoárt, és közben összekovácsolódnak a tagok. A tanulásra sok időt fordítanak, annál is inkább, hiszen a kórusban éneklők nem profi énekesek. A tervük néhány éven beül újra minősítést szerezni, immár egy, a mostaninál is szélesebb repertoárral, komolyabb művekkel.

A jubileumi koncerten többek között Halmos Ünnepi alkalmakra című művét adták elő, Daróczi Bárdos Tamástól a Fürjecském és a Mikóházi nagyharang című mű csendült fel. Karaitól az Ugrótánc és Tillai Aurél Valamennyi búzaszál című, kihívást jelentő, nehéz darabját ugyancsak énekelte a kórus. Utóbbival minősültek Keszthelyen. Giulio Caccini Ave Mariája nagy sikert aratott a közönség körében, csakúgy, mint az Ugrótánc és a Fürjecském szintén. A koncert végén a kórusok együtt énekelték Szmetana Eladott menyasszony című darabjának részletét.