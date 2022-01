Salgótarján–Veszprém

72-90 (16-22, 23-27, 14-25, 19-16)

Salgótarján. V.: Gaál, Sentényi, Nepp. Salgótarjáni KSE: Molnár M. 7/3, Dragasevic 8, Kuttor 14/6, Takács 11/3, Molnár D. 2. Cserék: Monye, Karanfilovski 9/3, Nshimba 10, Kiss, Hargitai 11/9. Edző: Király Márió.

Veszprém Kosárlabda Klub: Füzi 21/9, Dancsecs 9/3, Tóth 14, Szabó 10, Glatz 23/9. Cserék: Horváth 11/9, Végh 2, Szeifert, Birkás, Osztoics. Edző: Naményi Márk.

A találkozón ezúttal is Naményi Márk vezette a veszprémieket megbízott edzőként, ugyanis Zeljko Lukajic edző édesapja halála miatt nem vett részt a mérkőzésen.

Füzi kosarával indult a mérkőzés, amelyet még gyorsan kiegyenlített a hazai együttes. Tóth N. fontos lepattanókat gyűjtött be, Dancsecs hármasával pedig már 2-9-re ment a VKK. Karanfilovski pontjaival felzárkózott a Salgótarján 11-13), ezért Glatz triplája a lehető legjobbkor jött. A negyed végére hatpontos előnyt szerzett a vendéggárda.



A második játékrész elején ismét látótávolságon belülre került a házigazda (23-25), azonban ilyenkor mindig volt valaki, aki lendített egyet a veszprémi szekéren, ezúttal Füzi távolija jelentett megnyugvást (23-28). Aztán sikerült még egyet előrelépniük a vendégeknek, Glatz és Füzi pontjai után már kilenc volt közte (32-41). Előbbi ráadásul két triplát hintett a félidő zárásakor, így 39-49-cel vonultak pihenőre a csapatok.

Gyors kosarakkal indult a harmadik rész (43-53). A negyed végére egyre jobban összeállt a veszprémi védelem, és ennek köszönhetően tíz pont fölé nőtt a differencia (53-74).

Horváth Ákos öt pontja vezette fel a záró etapot (53-79), majd egy hazai hármas után ismét a volt válogatott bedobó villant meg a tripla vonalról (56-84). A Veszprém magabiztosan vezetett, így az is belefért, hogy három percen át egyetlen kosarat sem szerzett. Szerencsére a Salgótarján sem brillírozott (62-84).

Tóth N. pontjaival ment előre a VKK, és érezhetően már mindenki a meccs végét várta. A hajrában a fiatalokat is pályára küldte Naményi edző, akik közül Végh Mátyás kosárral zárta le a találkozót.

Naményi Márk: – Az első félidőben, bár tíz ponttal is vezettünk, de volt egy gát, amit nem tudtunk áttörni. A szünetben arról beszéltünk, hogy kritikus lesz a harmadik negyed, s ebben a játékrészben el is dőlhet a találkozó. Szerencsére minden a szánk íze szerint alakult.