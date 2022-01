Borgulya István, a Füred edzője a Naplónak elmondta, a szombati találkozó előtt négy labdarúgója belázasodott, így összesen tizenketten voltak a felnőtt keretből. Úgy tervezték, hogy a keret a meccsen "félidőzni" fog, de a betegségek miatt ez a forgatókönyv nem valósulhatott meg. Így azok, akik 65. percig a pályán voltak az edző elmondása szerint jól teljesítettek, hiszen akkor még vezetett csapata 2-1-re. Utána kijött az, hogy a felkészülés közepén járnak és a cserék - köztük több próbázó - sem vették fel a ritmust, fizikailag és fejben is elfáradtak, az ellenfél pedig kihasználta lehetőségeit.

Hétfőre több próbajátékost is vár a Balatonfüredi FC, és mindezekkel együtt bízik abban, hogy a maródiak egy része is visszatér, akikkel szerdán 18 órától újabb előkészületi találkozón léphet pályára a Füred, amikor is a tervek szerint a Főnix FC-t látják vendégül.