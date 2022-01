Izland–Magyarország 31-30 (17-17)

Budapest, MVM Dome, 20 022 néző. V.: Izland: Gustavsson - Gudjonsson 5, Magnusson 8 (4), Jónsson 1, Gíslason 1, Palmarsson 2, Elisson 9 (2). Csere: V. Kristjansson, G. Kristjansson 4, Gudmundsson, Hallgrimsson, Vidarsson 1, Arnarsson, Einarsson. Szövetségi kapitány: Gudmundor Gudmondsson. Magyarország: Mikler - Rodríguez 4, Máthé 4 (1), Lékai 3, Bánhidi 6, Szita 5, Bóka 2. Csere: Székely (kapus), Topic 2, Ligetvári, Bodó 3, Hanusz, Ancsin 1. Szövetségi kapitány: Gulyás István. Kiállítások: 12, ill. 12 pec. Hétméteresek: 8/6, ill. 2/1.

A csoportból való továbbjutás volt a tét az Izland–Magyarország összecsapáson. Az izlandiak két sikerrel (Portugáliát, majd Hollandiát is megverték) kezdtek, ennek ellenére nem lehettek biztosak a középdöntős szereplésben, a mieink a hollandok elleni vereséget követően hatalmas küzdelemben legyűrték Portugáliát. Nemzeti együttesünk és a hollandok kettő-kettő, Izland négy, Portugália pedig nulla ponttal várta az utolsó kört a B csoportban, ahonnan mind a négy csapatnak volt esélye megszerezni a továbbjutást jelentő első két hely valamelyikét.

Rossz támadás után Szita egyenlített, majd Lékainak kellett egalizálnia, 2-2. Vigyázni kellett, mert az izlandiak villámgyorsan kontráztak, persze ezzel tisztában voltunk. A 6. percben Máthé szerezte a harmadik magyar gólt, 3-3.

Megmutattuk, hogy mi is tudunk indítani, Bóka volt gyors és eredményes, végre vezettünk, 3-4. A hollandok elleni csoportmeccsen megsérült és a portugálok ellen nem is játszó Bánhidi Bence most pályán volt és sérülten is tudott segíteni a csapatnak, 9. perc: 5-6. Szita kiállítását követően Izland fordított, Máthé egyenlített, 7-7. Igyekeztünk keményen, pontosan védekezni, ebből inkább az előbbi valósult meg, az északiak rendre megtalálták a réseket, és a kapus védések sem jöttek. Két rossz magyar támadás után Mikler hárított ziccert, Topic pedig eredményes volt, 15. perc: 9-9.

Bánhidi villant ismét, de hátrányban voltunk, az izlandiak irányítottak. Székely érkezett a kapunkba és egy szép hetesvédéssel mutatkozott be, Bodó talált a hálóba, 13-13.

Sajnos Gustafsson is bemutatott egy védést, megint ellenfelünk került előnybe. Eredményesen kézilabdáztunk, de ebben náluk sem volt hiba, így csak üldöztük Izlandot.

Sikeresen tettük ezt, azonban a vezetést nem tudtuk visszavenni. Gudmundsson két perccel a vége előtt időt kért, az állás 16-16 volt. Gudjonsson végre hibázott szélről, de nem tudtuk kihasználni, elrontottuk támadásunkat. Palmarsson büntetett, szerencsére a legvégén Bodónak is sikerült betalálnia.

Elisson értékesített hetesével folytatódott a szünet után a meccs, Bánhidi egyenlített. Valamivel később emberhátrányban próbálkozhattunk az újabb egalizálásért, sikeresen, sőt Székely két szép védését követően Lékai előnyhöz jutatta csapaunkat, 19-20.

Sipost kicsit könnyű síppal szórták ki két percre, Izland visszavette a vezetést és két góllal meglepett, 23-21. Szita szépített. Nehéz helyzetben voltunk, folyamatosan az egyenlítésért kellett küzdenünk, 44. perc: 25-24. Küzdöttünk is becsülettel, Bánhidi remek megmozdulását követően 25-26-ra alakult az állás. Palmarsson talált be, majd Mikler védett hétméterest.

Ünnepeltek a szurkolók, mert Rodríguez gólját követően megint mi vezettünk (26-27), de nem sokáig, Izland villámgyorsan válaszolt, méghozzá két találattal.

Sipos megkapta harmadik kétperces kiállítását, mi pedig a 30. gólt, az 55. percben 30-29 állt az eredményjelzőn. Üldöztük a riválist, két perccel a vége (31-30) előtt emberelőnybe kerültünk, azonban Máthé hibázott a büntetővonalról. Volt még esélyünk egyenlíteni, de Bóka belépett, Lékai lövését pedig fogta Gustavsson.

Legalább két góllal kellett volna nyernünk a biztos továbbjutáshoz, a vereség pedig azt jelentette, hogy a portugál-holland meccs eredményétől függetlenül biztosan búcsúzunk az Eb-től.