Szent Benedek-Nyíregyháza 3-0 (22, 28, 12)

Balatonfüred, 200 néző. V: Halász T., Szarka. Szent Benedek RA: Iosia 6, Szavovic 12, Vacsi 14, Stijepic 10, Kiss G. 9, Koprivica 13. Csere: Fáth (liberó), Jimerson 2, Lekic. Edző: Dejan Desnica.

FATUM Nyíregyháza: Radosová 19, Lászlop 1, Vaida 7, Vaszileva 9, Pintér 5, Milanova. Csere: Tóth F., Tóth D. (liberók), Bodovics. Edző: Németh Szabolcs.

A történetük első Magyar Kupa-elődöntőjét vívó balatonfürediek keretéből hiányzott a válogatott feladó, Bleicher Blanka, valamint az utánpótlás-válogatott liberó, Baksa Panna. A vendégeknél is hiányos volt a keret, azonban a kulcsemberek rendelkezésre álltak, és most mutatkozott be a magyar mezőnyben a télen igazolt 19 esztendős Nikol Milanova is.

Kissé nehezen lendültek játékba a csapatok, mindkét oldalon több ki nem kényszerített technikai hibát is feljegyezhettünk. Mindezek dacára a fürediek rendre vezetéshez jutottak (12-10). A vendégek időt kértek, azonban ez a szünet inkább őket zavarta meg, és a balatoniak 16-11-re elhúztak. A Nyíregyháza mindent megpróbált, hogy utolérje riválisát, ám a balatoniak ügyesen tartották előnyüket. A hajrára a fürediek fordulhattak nyugodtabban, négy szettlabdával (24:20). Ebből kettőt hárítottak a nyírségiek, és végül egy időkérést követően sikerült begyötörni a szettlabdát a hazaiaknak.

A második felvonásban sem maradtunk izgalmak nélkül. A szett közepén a fürediek előbb három ponttal léptek meg, aztán már 20-15 állt az eredményjelzőn. Ekkor a címvédő megrázta magát és egyenlített, sőt 27-28-nál félő volt, hogy behúzza a játszmát is. A Szent Benedek azonban nem hagyta magát, és zsinórban szerzett három ponttal, az ötödik szettlabdát érvényesítve máris 2-0-ra vezetett.

A Balatonfüred lelkesedése nem ismert határokat, de 7-6-ig szorosan alakult a játék. Dejan Desnica tanítványai nagy szívvel küzdöttek és érezhetően vérszemet kaptak a Bajnokok Ligájában is érdekelt riválissal szemben, ezt jelezték a pontos befejezések is. A Nyíregyháza 11-7-nél időt kért, hiába, mert ezen a napon nem lehetett megállítani a balatoni rohamokat. Végül a Szent Benedek nagy fölénnyel hozta ezt a játszmát, így 3-0-ra nyert és történelmi diadalt aratott.

Dejan Desnica: – Még nem ünneplünk, két meccsből áll az elődöntő. Továbbra is gőzerővel készülünk a pénteki visszavágóra, úgy lépünk pályára, mintha nulla–nulla lenne az eredmény. Óriási dolog lenne a klub életében, ha kupadöntőt tudnánk játszani, mert ilyen még nem volt a történelmünkben. A 3:0 alapján, aki nem látta a meccset, azt gondolná, hogy simán nyertünk, de nagyszerűen kellett játszanunk, óriási volt a küzdelem. Csapatként jobbak voltunk.

Németh Szabolcs: – Mérhetetlen csalódottság van bennem a mai vereség miatt. Bár több sebből vérzünk, hiszen folyamatos sérülések tizedelik a csapatot, és keretből hiányzik három játékos, de ez nem lehet magyarázat a mai gyenge teljesítményre. Nagyon nehéz lesz innen visszahozni a döntőbe jutás esélyét, de nem lehetetlen.

A pénteki visszavágót 18 órakor Nyíregyházán rendezik.