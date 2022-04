SVSE–Csetény 4-2 (2-0)

Sümeg, 100 néző. Jv.: Ákos D. Sümeg VSE: Kovács R. – Márkus, Nimsz, Bujtor (Markó), Sabjanics, Reicz, Szakonyi Stephan (Kiss P.), Görhes A., Horváth G., Ferenczi (Horváth R.), Görhes T. Edző: Lázár Szilveszter.

Csetény SE: Sipos – Horváth K., Danó, Benedek, Weibel, Hornyacsek, Nagy R., Dávid, Varga B., Vető, Jakab. Edző: Juhász László.

Gólszerzők: Reicz (2), Nimsz, Görhes A., ill. Nagy R., Benedek.

Korrekt játékvezetés mellett, közepes színvonalú mérkőzés.

Az első játékrészben a hazaiak irányították a játékot, két gólos előnyre tettek szert. A második félidőben a sümegiek pontatlan játék és kihagyott ziccerek mellett továbbra is irányították a meccset, újabb két találattal tovább növelték előnyüket. A vendégek a hazaiak hibáiból két gólt értek el.

A mutatott játék alapján megérdemelt a sümegi győzelem a lelkes csetényiekkel szemben.

Jók: Márkus, Reicz, Sabjanics, ill. Sipos, Vető.

Ajka Kristály SE–Úrkút SK

1-5 (0-2)

Ajka, 150 néző. Jv.: Gáspár A. Ajka Kristály SE: Dróth – Szabados, Szabó K. (Biró), Szedlacsek, Szabó Z., Pápai, Kungl, Szarka, Adorján (Antal), Lajtos, Ambrus. Edző: Szabó Zoltán, Jeney Gyula.

Úrkút SK: Kádár – Uj, Reizinger, Lang, Bencze (Buchwald), Horváth Á. (Márton), Boromisza, Udvardi (Hardi), Bognár, Kovács Gá. (Károlyi), Kovács Ge. Edző: Garai Péter.

Gólszerzők: Szedlacsek, ill. Reizinger (2), Kovács Gá. (2), Horváth Á.

Remek labdarúgó időben kezdődő, nagy hagyományokkal rendelkező mérkőzésen a vendégek két paródiába illő góllal, négy perc alatt két gólos előnyre tettek szert.

Ráadásúl a harmadik percben Adorján sérülésével a Kristály harmadik alapemberét vesztette el. Ezen a napon a tapasztalt vendégeknek sikerült kihasználni a hazaiak tapasztalatlanságát.

A második félidőben tovább növelték előnyüket az úrkútiak, miközben a hazaiak mezőnyfölénybe kerültek és egy szép támadást követően, Szabó pontos labdájából Szedlacsek remek fejessel szépített. Az érkező zivatar is a vendégeket segítette ezen a napon, ezt kihasználva beállította az 1-5-ös végeredményt a csapat.

Látszik az Úrkúton a tudatos építkezés, amit az eredmények is igazolnak.

Tihanyi FC–Magyarpolány

1-1 (1-1)

Tihany. Jv.: Szabó Z. Tihanyi FC: Endresz – Dévényi, Kovács Á. (Németh K.), Henn, Erdősi (Marton), Perger, Nemes Á., Nemes G. (Farkas L.), Pintér (Stáhl), Király, Barcza. Edző: Horváth Gábor.

Magyarpolány SE: Kócsár – Bencsik, Veisz, Döbrösi G., Bukovics, Polt B., Kardos, Polt P., Talabér, Döbrösi M. (Szabó-Pál), Móger. Edző: Piri Ottó.

Gólszerzők: Nemes Á., ill. Kardos.

Szentantalfa NVSE–FC Zirc

3-0 (2-0)

Szentantalfa, 220 néző. Jv.: Pap E. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Bertalan, Tóth K., Nagy Zs., Ladányi (Borbély), Molnár K., Csillag, Stadler, Németh B. (Muchychka), Wachtler, Vári Kovács (Dombi). Edző: Fischer Norbert.

FC Zirc: Nagy M. – Bíró, Mári (Bánfalvi), Miskei, Orbán, Kottyán, Hegyi, Stupián, Komenda (Tehel), Jakab, Somogyi. Edző: Nagy László.

Gólszerzők: Nagy Zs., Ladányi, Csillag.

Ismét kiváló hangulat és remek futballidő fogadta a csapatokat.

A gyors antalfai gól megfogta a Zircet, amely nem találta a fegyelmezetten védekező hazaiak ellen a játékot. A félidő derekán újabb kontrából volt eredményes a házigazda.

A második félidő elején próbált változtatni a vendégcsapat, de egy újabb kontra végén tovább növelte előnyét az Antalfa, mely a hátralévő időben is kontrákkal veszélyeztetett a kapuig, gólveszélyig ritkán eljutó vendégek ellen.

Abszolút megérdemelt a hazai siker.

Jók: Bertalan, Nagy, Csillag, ill. Bíró, Hegyi.

TIAC VSE–Balatonalmádi

2-1 (0-0)

Tapolca, 100 néző. Jv.: Jónás B. TIAC VSE: Für – Szabó Á., Bardon, Szabó L., Mékli, Vers, Dobján (Szabó D.), Szabó M., Tóth M., Cséri, Csik (Illés). Edző: Dobján Krisztián. Balatonalmádi SE: Borda – Gerendai (Hartman), Husvéth, Mátyás (Bodnár), Burcsik, Horváth B., Hoffer, Kovács K., Szücs, Bencsik (Németh L.), Kappel. Edző: Kozma Csaba.

Gólszerzők: Mékli (2), ill. Kovács K.

Kiállítva: Szabó L. (93., TIAC VSE).

Ragyogó napsütésben, kiválóan előkészített pályán lejátszott mérkőzés első félidejében többnyire mezőnyjáték folyt, a kapuk nem forogtak veszélyben.

A fordulás után továbbra is nagy volt a küzdelem a pályán, de egyik csapat sem kockáztatott sokat, a kapusok nem igazán lettek próbára téve.

Egy óra elteltével a vendégek egy kontra után megszerezték a vezetést, ami felrázta a hazaiakat.

Az utolsó negyedórában kapuja elé szegezte a TIAC az Almádit, azonban az utolsó percekig úgy tűnt, hogy nem sikerül a kapuba találni.

Néhány perccel a vége előtt azonban előbb az egyenlítés, majd a lefújás előtti pillanatokban, emberhátrányban a győzelem is összejött a hazaiaknak.

A két tartalékos alakulat mérkőzésén az utolsó negyed órai játékával, akaratával a TIAC megérdemelten szerezte meg a győzelmet a fegyelmezetten, szervezetten játszó Balatonalmádi ellen.

Jók: mindenki, Mékli a mezőny legjobbja, ill. mindenki.

Herendi PSK–Gyulafirátót

1-0 (0-0)

Herend. Jv.: Hegedűs I. Herendi PSK: Károlyi – Marosi, Molnár T. (Czuppon), Szimku (Sóskuthy B.), Albrecht, Schäfer, Sóskuthy Z., Meleg, Molnár R., Simányi, Bachstetter. Edző: Marosi István.

Gyulafirátót SE: Gyurmánczi – Balta N., Vaczola A., Vaczola M., Zsámboki (Vajda), Balta G. (Fenyvesi), Olasz, Kövesi, Tímár, Kósa (Gubicza), Veszprémi. Edző: Polonkai Csaba.

Gólszerző: Sóskuthy Z.

Kiállítva: Molnár R. (84., Herendi PSK).

Péti MTE–VBSK

6-1 (2-1)

Pétfürdő. Jv.: Góbi S. Péti MTE: Varga Zs. – Gyurcsek (Horváth B.), Pálfi, Petróczi (Keszthelyi), Marton (Vachtler), Fodor (Szőke), Simon, Rados (Morina), Tar, Bóka, Ódor. Edző: Nagy Krisztián.

Várpalotai BSK: Kerekes – Borbás, Mogyorósi, Nagy D. (Müller), Magda, Borbély, Gergely, Halmos (Kalapács), Balogh Á., Almási, Teiter (Bátor). Edző: Fekete István.

Gólszerzők: Gyurcsek (2), Bóka (2), Tar, Marton, ill. Magda.

A Fűzfői AK–Devecser SE bajnoki május 25-én játsszák.

A mérkőzésekről tudósítottak: Szabó Sándor (Tapolca), Havasfalvi Lajos (Ajka), Fazekas László (Sümeg), Oláh Gergely (Szentantalfa).