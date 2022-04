A veszprémi származású, székesfehérvári bokszoló április elején négy év kihagyás után szerepelt ismét profi mérkőzésen. A Székesfehérváron rendezett gálán négy menetben, pontozással gyűrte le ellenfelét.

– Jól ment a bunyó, azzal együtt, hogy érezni lehetett a kihagyást. Komoly ellenfelet kaptam, olyat, aki akart bunyózni, remek meccset vívtunk. Nagyon jólesett, hogy sokan szurkoltak nekem, rengetegen érkeztek Veszprémből is a telt házas eseményre – mondta a Naplónak Törteli Balázs, aki pénteken ismét a kötelek közé lép, ezúttal Budakalász lesz a helyszín.

– Bacskai Balázsé lesz a főmeccs, a televízió több mérkőzést is élőben közvetít. Az én ellenfelem a szerb Senad Karics lesz, aki nagyon jó amatőr ökölvívó volt. Erős rivális, nagy szintlépés lesz ez most nekem, de komoly terveim vannak, a jövőben címmeccseket szeretnék vívni. Velem számolni kell, most azért dolgozom, hogy ezt megmutassam.

A budakalászi gála pénteken este 19 órakor kezdődik.