A találkozó előtt az interneten mazsolázva kiderült, a házigazdák 28 bajnoki óta voltak veretlenek (26 győzelem, 2 döntetlen), 94 pontot szereztek, 105 rúgott gól mellett pedig csak 19-et kaptak. A feljutást legutóbb 2016-ban sikerült kivívniuk, amikor 69 szerzett ponttal a második helyen zártak (az első az FTC II lett 72 ponttal, de a zöld-fehérek fiókcsapat nem indulhatott az NB II-ben). Bajnoki címet legutóbb tizennyolc éve ünnepelhetett az MTE. Akkor Tiba Zoltán irányításával nyerte meg az NB II Nyugati csoportját a Mosonmagyaróvár, és jutott fel az NB I/B-be, ami akkor a másodosztálynak felelt meg.

A képlet egyszerű volt a hazaik számára, ha nyernek, az utolsó forduló eredményétől függetlenül jogot szereznek a labdarúgás második vonalában való szereplésre. Ennek szellemében tulajdonképpen gyorsan letudták a mérkőzést, hiszen a 10. percben Illés (1-0), majd a 21. minutumban Szalka volt eredményes (2-0), amire a szünetig nem igazán volt érdemi válasza a Fürednek.

A fordulás után húsz percet kellett várnia az újabb magyaróvári gólra – Illés talált be a 65. percben - , ami, mint kiderült a végeredményt is jelentette. De kit érdekelt már ez? Folyt a pezsgő, a házigazdák a lefújás pillanatában hatalmas ünneplésbe kezdtek.

Borgulya István, a fürediek edzője a Naplónak úgy értékelt, hogy tartalékosan álltak fel, ugyanis az elmúlt napokban többen is betegséggel küzdöttek.

- Tisztességesen helyt álltunk a bajnok otthonában, akiknek gratulálunk. Az utolsó meccsen, otthon szépen szeretnénk búcsúzni – fogalmazott az edző.

Credobus Mosonmagyaróvár – Balatonfüred 3-0 (2-0)

Mosonmagyaróvár, V.: Gaál Á.

Mosonmagyaróvár: Heinrich - Simita (Szegö az 58.), Debreceni, Boros (Nagy a 66.), Horváth, Tóth L., Illés (Tóth M. a 66.), Szalka, Czingráber (Bokor a 69.), Deák, Végh (D'urso a 69.). Edző: Varga László.

Balatonfüred: Sevinger - Takács (Ujvári a 63.), Iszák (Farkas B. a 63.), Farkas D., Imre (Pécseli a 46.), Csikós (Meszlényi a 79.), Róth, Leidl (Szogolovszkij a 68.), Katona, Szabó, Tóth. Edző: Borgulya István.