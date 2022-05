Beszámoltunk róla, az első helyezett Úrkút SK – amely az utolsó előtti körben biztosította be bajnoki címét – gólgálával zárta az idényt hazai pályán, ahol 21 találatig jutott a Cseténnyel szemben. Reizinger Bence már az első percben betalált, összesen hatszor volt eredményes és így 60 találattal teljesítette a bajnokságot, ezzel gólkirályi címet is ünnepelhetett az aranyérem mellett. Márton Gábor és Horváth Ákos ötször-ötször mattolta a vendégek kapusát.

A Sümeg sem lazított az utolsó körben, az ötödik helyen végzett együttes 9-1 arányban volt jobb otthon a Herendnél. Rédei Márk és Nimsz Valentin került be a hazaiaktól a forduló legjobbjai közé, mindkét játékos duplázott.

Izgalmas meccset játszott egymással a Tapolca és a Kristály. A TIAC 2-0-ra és 3-1-re is vezetett, de nem tudott pontot szerezni.

Az ajkaiak – akiktől Ambrus Kristóf és Szente József teljesítményét emeltük ki – háromszor is betaláltak a hajrában, a győztes gól a 94. percben született.

A második Tihany könnyedén fektette két vállra a harmadik Péti MTE csapatát, a 6-1-es végeredményt hozó találkozón Stáhl Krisztián kétszer volt eredményes.

A duplázó Wachtler Gábor volt a mezőny legjobbja a Szentantalfa-Balatonalmádi bajnokin, a játékos mellett Szigeti Norbert került be az idény utolsó válogatottjába. Az Antalfa emberhátrányban is otthon tartotta a pontokat (4-1).

Szoros (3-2) első félidőt követően 5-3-ra győzött a Magyarpolány otthon a Devecser ellen. Hauser Tibor szerezte a hazaik második találatát, majd a szünet után ismét betalált, ekkor lépett el ellenfelétől újra a Magyarpolány SE, amely végül a 12. helyen végzett a tabellán.

Az utolsó pozícióban a Csetény zárt az idén, a 15. pedig a Herend lett. A megye I következő idényének mezőnye még kérdéses, attól függ, vállalja-e valamelyik megye II-es csapat a feljebb lépést.

Ahogy arról lapunk elsőként beszámolt, a bajnok Úrkút SK lemond az esetleges NB III-as szereplésről, azaz biztosan itt marad ebben az osztályban.

A 30. forduló Napló-válogatottja, kapus: Szente József (Ajka Kristály).

Hátvédek: Rédei Márk (Sümeg VSE), Stáhl Krisztián (Tihanyi FC), Hauser Tibor (Magyarpolány).

Középpályások: Márton Gábor (Úrkút SK), Nimsz Valentin (Sümeg VSE), Ambrus Kristóf (Ajka Kristály), Wachtler Gábor (Szentantalfa)

Támadók: Reizinger Bence (Úrkút SK), Horváth Ákos (Úrkút SK), Szigeti Norbert (Szentantalfa).