Ajka Kristály– Balatonalmádi 6-0 (2-0)

Ajka. Jv.: Gáspár A. Ajka Kristály SE: Dróth – Szabados (Biró), Szabó K., Szedlacsek, Szabó Z. (Ujvári), Ambrus, Pápai, Magyar, Kungl, Antal, Lajtos (Gergócs). Edző: Szabó Zoltán, Jeney Gyula.

Balatonalmádi SE: Jójárt – Gerendai, Bodnár (Burcsik), Husvéth, Mátyás, Hartman, Fürge, Kelemen, Hoffer, Kovács K., Horváth B. Edző: Kozma Csaba.

Gólszerzők: Szedlacsek (2), Antal (2), Gergócs, Biró.

A Balatonalmádi kérésére elhalasztott mérkőzésen azonnal a Kristály ragadta magához a kezdeményezést, és folyamatosan a vendégek térfelén folyt a játék.

A tizennyolcadik percben Antal Armandó parádés emelése után vezetéshez jutottak az ajkaiak. Továbbra is hazai fölényben telt a meccs, és öt perc elteltével Antal remek csel után növelte az előnyt.

A második játékrészben a szemfüles Szedlacsek passzolt be egy lepattanó labdát a kapuba. Közben Jójárt több esetben is nagyot védett a vendégek kapujában, és ennek köszönhetően nem nőtt tovább a különbség.

A folytatásban Szedlacsek bombázott a léc alá, majd Bí-ró Trisztán futotta le az almá- di védelmet, és helyezett a kapuba.

Befejezésként Gergócs remekül lépett ki, és ezzel kialakította a végeredményt.

Az utolsó hazai mérkőzésen az Ajka Kristály igazolta, hogy sok maradt a csapatban ebben a bajnokságban, igazi örömfocit láthattak a kilátogatók.

Jók: Ambrus, Antal, Szedlacsek, Magyar, Pápai, illetve Jójárt.

A mérkőzésről tudósított: Havasfalvi Lajos.