Negyedik alkalommal tartják meg Tihanyban az Egyesült Államokból induló viadal magyar párját. A péntek délelőtt 10 órakor rajtoló IV. Riska 1 Way Ticket Run résztvevőire (közel 200 futóról van szó) egy 6,7 kilométeres pálya vár, minden órában. Ezt a távot ugyanis óránként teljesíteni kell, és aki utoljára marad, az lesz a győztes. Egy futó egészen addig marad versenyben, amíg rajthoz tud állni az aktuális futamon. A versenyközpont ezúttal is Belső-tó mellett lesz kialakítva, innen indulnak és ide is érkeznek a résztvevők, akik között rengeteg nagyszerű futó akad. Az előző két év bajnoka, Csécsei Zoltán, valamint az első verseny győztese. Juhász Péter ezúttal nem lesz ott a mezőnyben, azonban rengeteg magyar bajnok, rekordtartó, nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítményre képes sportember áll rajthoz. A hölgyeknél indul a címvédő Fűrész Edit, ugyanakkor idén minden korábbinál több kihívója akadhat. Ebben az évben minden korábbinál többen pályáznak eséllyel az első helyekre. Érdekesség, hogy ez a verseny magyar bajnoki futam is egyben, méghozzá a magyar atlétika történetében az első backyard ultra bajnokság. Azaz a nyertesek országos bajnoki címmel is büszkélkedhetnek majd. És mi kell a győzelemhez? Ezt előre senki nem tudja megmondani, de a tavalyi nyertesek eredményekeit azért idetesszük igazodási pontnak: Férfiak: 1. Csécsei Zoltán 348.712 km, 52 óra. Nők: 1. Fűrész Edit 181.062 km, 27 óra.