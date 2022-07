A verseny hivatalos oldala szerint másodikként érkezett a Vincze–Németh páros, akik a verseny során sokszor érezték azt, hogy idő előtt be kellene fejezniük, hiszen folyamatos defektek, műszaki hibák nehezítették a dolgukat, de mivel tudjuk, hogy a verseny csak a célban ér véget, nem adták fel. Milyen jól is tették Vinczéék: az utolsó két szakaszgyőzelmükkel a Power Stage-et is megnyerték, tovább tudták növelni elsőségüket az Országos Rallye Bajnokságban. Velenczeiék – gyakorlat híján – boldogan aláírták volna a verseny elején ezt a harmadik helyet, azonban érezték, ebből lehetett volna második is, ami kissé elvette örömüket.

A mezőny egészéről elmondható, hogy lubickoltak a nehéz murvás pályák kínálta lehetőségekben, a forróság okozta kellemetlenségeket legyőzte a jóízű autózás. De hogyan is látták? A nyilatkozatokból megtudhatjuk:

„Nagyon klassz verseny volt. Az is élveztük, hogy murván versenyezhettünk, a pályák nagyon jók voltak. Forróság volt ugyan, de őszintén szólva, részünkről ez rendben volt, a kocsiban erre nem is gondoltunk. A legjobb pillanat azonban most van, hogy nyertünk” – mondta Mads Ostberg.

„Elképesztően jó volt a mai nap! A tegnapi teljesítményünk után úgy éreztük, ki kellene állnunk, annyi balszerencse ért minket, két defekt, az elektronika is túlmelegedett. De látszik, hogy sosem szabad feladni, az utolsóig ki kell tartani. Kicsit módosítottunk az autó beállításain, finomhangoltunk, mert nagyon csúszott a hátulja, így tudtunk gyorsulni. Az ellenfelek defektet kaptak Kislődön, amit nyerni tudtunk, plusz a Power is, ami minden örömünket felülmúlja, hogy Madsot, egy világbajnokot murván, legalább egy gyorson meg tudtuk verni. Jobban örülök ennek a második helynek, mint egy aszfaltos győzelemnek” – ezt már Vincze Ferenc nyilatkozta.

A harmadik helyen befutó Velenczei Ádám elmondta, hogy ez a legjobb eredményük a Veszprém-ralin, azonban, ahogy az utolsó két gyors előtt álltak, jobb lett volna a második hely.

"Megpróbáltam nyomni mind a Power-pontokért, mind az ORB-pontokért, hogy Feri ne lépjen el, de sajnos hibáztam, egy erősebb jobb kanyarban kiugrattam egy buckára, ami megigazította az elejét, így bent maradt egy jó pár másodperc, amíg visszajöttünk az útra. Sajnos ez így alakult: ha a verseny előtt ezt felajánlották volna, nyilván elfogadtuk volna, de így a bajnokságban Feri előttünk van” – fogalmazott a pilóta.

A Rally2 versenyét a Kocsis Imre–Henszelmann Zsolt egység nyerte.

A 28. Székesfehérvár–Veszprém-rali végeredménye: 1. Ostberg–Barth (Citroen C3 Rally2), 2. Vincze–Németh (Skoda Fabia R5) +1:30,1, 3. Velenczei– Szedő (Skoda Fabia Rally2) Evo +1:36,1. NA

képalá: Az Ostberg–Barth duó nyerte a kőkemény versenyt Fotó: duen.hu/Dudás Endre