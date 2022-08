A tehetségesnek tartott fiatalember menedzsmentje és jogi képviseletének nevében Hai­sza Viktor, a Perfootmance GmbH képviselője így fogalmazott futballistájukról:

„Benjamin 16 éves volt, amikor hivatalosan elkezdtünk közösen dolgozni és tudatosan a karrierjét felépíteni. Első edzője, az azóta már az osztrák utánpótlásban dolgozó, valamint szintén a menedzsmentünkkel együttműködő, volt veszprémi labdarúgó és edző, Fejes Miklós már évekkel ezelőtt figyelmembe ajánlotta őt. Azt már azonnal látni lehetett, hogy nagyon komoly potenciál rejlik Benjaminban, és itt nem feltétlen csak a képességeire, kimagasló munkabírására, valamint arra gondolok, hogy 16 évesen a felnőtt NB II.-es csapat keretéhez tartozott. A családi háttere, az otthonról hozott értékrendje, személyiségének fejlettségi szintje, intelligenciája és az egész karaktere predesztinálja őt arra, hogy akár komoly nemzetközi karriert fusson be. Volt lehetősége több labdarúgónk példáját követve már most, utánpótláskorban német vagy osztrák akadémiára igazolni, azonban közösen, a családjával együtt úgy ítéltük meg, hogy – több szempontot is figyelembe véve – Beninek a legjobb fejlődési lehetőség jelenleg a felnőtt labdarúgásban folytatni a pályafutását.

Örülök és büszke vagyok, hogy már most, 17 évesen profi szerződést ért az a rengeteg munka, elhivatottság, céltudatosság, amit ő ebbe beletett az elmúlt években. Külön öröm számunkra, hogy ezt Veszprém megyeiként, a megyének a legmagasabb szinten jegyzett csapatához szerződve tehette meg. Fontos volt, hogy olyan helyre igazoljon a lehetőségeink közül, ahol reális esély van állandó játéklehetőséghez jutni, valamint, ahol Benivel egy hosszabb távú üzleti, szakmai projektként is számolnak. Úgy vélem, a lehető legjobb helyre került, az FC Ajka egyesületi, valamint szakmai vezetése számomra rendkívül meggyőző volt, látni lehet a szisztematikusságot, a tudatos klubépítést, valamint a tiszta, korrekt viszonyokat, ami talán a legfontosabb.”

A jövőre százéves ajkai klub elnöke egyértelműen fogalmazott arról, hogy miért szerződtették Nagy Benjamint. – Több oka is van, de a legfontosabb, hogy hosszú évekre szóló perspektíva van a már meglévő tudásában – fogalmazott Geri Gyula elnök-ügyvezető. – Emellett nagy munkabírású, kiválóan fejelő játékost ismerhettünk meg benne, aki hosszú időre megoldhatja a „hatos posztot”. Nem mellesleg az MLSZ elvárásainak megfelelően az ajkai kötődésű Szabó Benjaminnal együtt két évig megoldhatják azt a szabályt, hogy legalább egy 19 éves játékosnak játszania kell a csapatban. De fontos szempont volt az is, hogy minél több, Veszprém megyéhez kötődő futballista alkossa a keretünket.

Geri Gyula azt is elárulta, hogy szeretnék, ha Veszprém és Pápa után Ajkán lenne az újabb NB I.-es csapat a megyében. És ha ez a diadal a centenáriumi évben valósulhatna meg, vállalnák az élvonalbeli szereplést.

Kis Károly, az FC Ajka vezetőedzője is bízik a fiatal játékosban, ezért döntöttek a szerződtetése mellett. – Nagyon jó benyomást tett ránk Benjamin, amikor két hétig figyeltük a képességeit – mondta a szakember. – Kiváló volt az edzésmunkája, és mivel mi a jövő csapatát építjük, szükségünk van a fiatal, tehetsé- ges futballistákra. Bízom benne, hogy gyorsan felveszi a másodosztály ritmusát, és sokáig erősíti majd az együttesünket.

– Már korábban is megfordult a fejemben, hogy jó lenne Ajkán futballozni, mert kiválóak a feltételek – ezt már a játéklehetőségre váró Nagy Benjamin mondta. – Két hétig gyakorolhattam a csapattal, amely rendkívül kedvesen fogadott. Megfeleltem a szakmai elvárásoknak, így nagy örömömre megszületett a megállapodás. Alig várom, hogy pályára léphessek bajnoki mérkőzésen. Igyekszem igazolni a megelőlegezett bizalmat. Azt még feltétlenül szeretném elmondani, hogy a küzdőképességem kialakulásában nagy szerepe volt, hogy hét évig a Veszprémi Judo Egyesületben kaptam meg az alapokat. Ajánlani tudom mindenkinek.