A bajnoki címvédő Úrkút SK otthon, az ezüstérmes Tihany idegenben szerepel a labdarúgó megyei első osztály idei nyitányán. Az úrkútiak – akiket idén Orbán Tamás irányít – az alaposan átalakuló Gyulafirátótot (új edző: Lénárt József) fogadják. A Tihanyi FC (új edző: Szabó László) Balatonfűzfőn szerepel.

Az előző idényben bronzérmes Péti MTE az újonc Balatonfüredi USC vendége lesz. A BUSC még sosem szerepelt a megye I-ben, idei feljutása azért érdekes, mert a hatodik (!) helyen végzett a megye II legutóbbi kiírásában.

A másik új csapat a Perutz FC. A Kun Szabó Attila vezette pápaiak korábban voltak már megye I-esek, most ismét ebben az osztályban küzdenek, miután a klub anyagi okokból nem tudta vállalni az NB III-as szereplést. A Perutz Magyarpolányban kezdi az évadot.

– Izgalmas idénynek nézünk elébe, a csapatok aktívak voltak az átigazolási időszakban - mondta el lapunk érdeklődésére Finta Péter, a Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém megyei igazgatója, aki hozzátette: az Úrkút és a Tihany most is nagyon erős, de több más csapat is igyekszik felzárkózni a duóhoz. Idén is kiemelkedően szerepelhet a Pét, a Tapolca, a Sümeg vagy a Zirc.

- Izgatottan várjuk a szezont a megye I-ben és az alacsonyabb osztályokban is, hiszen vasárnap mindenhol útjára indul a labda - tette hozzá Finta Péter. A megye I első fordulójának programja, vasárnap, 17.00: Fűzfői AK–Tihany, Úrkút–Gyulafirátót, Magyarpolány–Perutz FC, Sümeg–Zirc, Balatonalmádi–Devecser, Balatonfüredi USC–Pét, Szentantalfa–Várpalotai BSK. Az Ajka Kristály–TIAC VSE bajnokit szeptember 14-re halasztották.

A Herend és a Csetény búcsúzott idén ettől az osztálytól, a két együttes a mostani idényben a megye II-ben szerepel.

A megye II programja az első körben, vasárnap, 17.00: Csetény SE–Külsővat SE, Balatonszepezdi ÖKSC–Kamond FC, BKSE-Peremarton–Herendi PSK, Taliándörögd SE–Gostech PV Öskü, Csabrendek FC–Nemesszalók ESE.

A Badacsonytomaji SE–Edeltech Ugod SE bajnoki meccset november 19-re halasztották.