Janku Ferenc, a Centrum SE elnökének beszámolója szerint az országos bajnokság eredményei alapján 14 fő jutott be a válogatott keretbe a veszprémi csapatból, azonban az állami támogatások és a pályázati források beszűkülése miatt csak heten utazhattak az Európa-bajnokságokra.

Az U21-U23-as és a felnőtt korosztályok a lengyelországi Krotoszynban csaptak össze az Európa-bajnoki címekért. A Centrum SE sportolói közül Laczkó Benedek az U23-asoknál és felnőtteknél is az ötödik helyen végzett. Barnóczki Boldizsár kiesett mindkét versenyből.

Az U12-U14-es és U18-as korosztály versenyét az észtországi Rakverében rendezték meg. Az oroszokat leszámítva minden erősebb csapat képviseltette magát az eseményen. A sportolók elhelyezése és élelmezése nem volt kifogástalan, továbbá, a bíráskodást is számtalan kritika érte, sajnos nem is alaptalanul. Mindennek ellenére remek eredmények születtek.

A magyar csapat első mérkőzését az újonc Csejtei Zoárd vívta. A versenyzést gyönyörű győzelemmel kezdte, azonban a második fordulóban kétszer is ellene döntöttek a bírók, és az észt versenyzőt hozták ki győztesen. Így már nem volt lehetősége, hogy a későbbi győztes lengyel versenyzővel összekerüljön. Az utolsó fordulóban ismét nyert, így újoncként a harmadik helyen végzett.

Jámbor Levente nagyon elszántan és koncentráltan küzdött végig a versenyen. Csak egyszer, egy pillanatra hagyott ki a figyelme, és ezt könyörtelenül ki is használta ellenfele a döntőben, így ő a második helyen végzett.

Szalay Adrián tavaly szerepelt először Eb-n, akkor ötödik lett. Megfogadta, hogy idén másképp lesz, és be is váltotta ígéretét. Év közben egy súlycsoporttal feljebb lépett, hogy ne kelljen fogyasztania a kontinensbajnokság előtt. Új súlycsoportjában keményen küzdött és meg is nyert minden hazai versenyt, hogy válogatott lehessen. Hiánytalanul végigedzette az egész évet, beleértve a nyarat is. Meg is lett az eredménye: bronzéremmel a nyakában térhetett haza.

Az U16-os és U18-as korosztályokban erős mezőny jött össze, és már a selejtezőkben is elcsattant egy-két pofon, amely előre jelezte, hogy a döntőkben kemény harc várható. Jámbor Kristóf nagy harcos és bátran beleáll a keményebb adok-kapokba is, így őt nem féltette Schvarcinger Zsolt edző. Kristóf nagyon éretten, megfontoltan küzdött, csak akkor ment bele a belharcba, ha arra feltétlenül szükség volt. Ez meghozta gyümölcsét, hiszen egészen a döntőig jutott. Ott érdi ellenfelével került össze, akivel szemben most alulmaradt, így a dobogó második fokára állhatott fel az eredményhirdetésen.

A csapatból Kék Milán volt a legnehezebb helyzetben. Tavaly harmadik helyen végzett az Eb-n, azonban idén két súlycsoportot és egy korosztályt feljebb lépett. Milán elszántan küzdött az U16-os korosztály 85 kilós súlycsoportjában, és a kilencfős mezőnyben az ötödik helyig jutott.

Janku Ferenc végezetül kiemelte, hogy a csapat vezetői az eredmények alapján optimistán tekintenek előre. Bíznak abban, hogy jövőre egy vagy akár több versenyzőjük a dobogó legfelső fokára állhat majd a színvonalas erőpróbán.