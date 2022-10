Az összecsapás kedden 17 órakor kezdődik.

A sorsoláskor a C jelű csoportba kerülő balatonfürediek hazai mérkőzéssel kezdik az Európa Liga szereplésüket.

A BKSE-nek volt ideje felkészülni a Granollers elleni EL-rajtra, a Balaton-partiak legutóbb múlt csütörtökön léptek pályára és magabiztosa gyűjtötték be a pontokat a Budai Farkasok elleni bajnoki találkozón.

– Az első félidei teljesítményünkkel elégedettek lehetünk, a második játékrészben a védekezés nem volt elég hatékony. Más formátummal próbálkoztunk, és sajnos sokat hibáztunk. A lőtt gólok száma jó, a kapottaké viszont túl sok - mondta a 35-28-as végeredményt hozó hazai meccs után György László.

A fürediek szakvezetője akkor megjegyezte: a bajnokit követően már az Európa Liga nyitányára fókuszálnak. Elegendő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy megfelelően felkészüljenek.

A fő cél a bajnoki találkozókon elkövetett hibák kijavítása volt, hiszen nagyon fontos, hogy a nemzetközi porondon minimálisra csökkentsék ezeket a kihagyásokat.

Érdekesség, hogy a Balatonfüredi KSE és a Granollers nem először lép pályára egymás ellen. A felek 2017-ben, a sorozat selejtezőjében már találkoztak. Akkor a spanyolok kettős sikerrel jutottak tovább.

A Barcelona mellett fekvő település klubjának komoly nemzetközi múltja van, sőt több kupasikerrel is büszkélkedhet, legutóbb 1996-ban diadalmaskodott (EHF-kupa).

A C csoport többi csapata: Skjern (dán), Sporting (portugál), RK Nexe (horvát), Alpla HC Hard (osztrák).