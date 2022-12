Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszédében úgy fogalmazott: 140 sportolót díjaz a város, a legfiatalabbaktól az idősebbekig mindenki jelen van a város sportéletéből. Az elmúlt időszakban a legjobb teljesítményt érték el azok, akiket most jutalmaznak, ez elismerésre méltó. Példaképül is szolgálhatnak a társaik számára, hogy van értelme megszenvedni a sikerért. A sport nem egyszerűen a szabadidő eltöltése, hanem egy életforma is. Ezt az életformát tartsák meg mindannyian és akkor beszélhetünk majd egészséges nemzetről a következő időszakban is, mondta a képviselő.