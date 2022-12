Jól kezdett a házigazda, az ötödik percben Szretenovics alakította 5-1-re az állást. A folytatásban felzárkózott mínusz egyre az FTC, de egyenlítenie nem sikerült, 6-5. A 14. percre ismét négyre nőtt a füredi előny (10-6), eredményesen támadott a BKSE, és a védekezés is hatékony volt, emellett Andó több szép védést is bemutatott, többek között két hétméterest is megfogott.

A játékrész hajrája viszont a fővárosiaknak sikerült jobban, a 18-16-os állással elégedettek lehettek Pásztor Istvánék az első 30 percben látottak alapján.

Fordulás után pedig közel került az egyenlítéshez a Fradi, a volt füredi Debreczeni találatát követően, a 33. percben 19-18 volt az állás.

Nem sokkal később viszont összejött az egál Pásztor István legénységének, Debreczeni lőtt az üres kapuba, 20-20. Erre két góllal válaszolt a Füred, Szűcs és Bóka talált a kapuba.

Tapadt ellenfelére a Ferencváros, amely ismét minimálisra csökkentette hátrányát, a BKSE viszont tartani tudta előnyét, 49. perc: 29-28.

Hiába volt szoros a küzdelem, az újabb egyenlítés nem jött össze az FTC-nek, és 32-31 után négy füredi találat született válasz nélkül, Andó fantasztikusan védett, 36-31. Ezzel pedig eldőlt a mérkőzés, rendkívül fontos bajnoki sikert arattak a Balaton-partiak a két Európa Ligában is szereplő együttes összecsapásán.

Most téli szünet következik, a fürediek február elején lépnek ismét pályára az Európa Liga csoportkörében és a bajnokságban.

A férfi kézilabda NB I állása: 1. Telekom Veszprém26 pont, 2. Pick Szeged (egy meccsel több) 26, 3. Tatabánya 21, 4. Csurgó 17, 5. FTC 15, 6. BKSE 14, 7. Budakalász 14, 8. Gyöngyös 13, 9. NEKA12, 10. Dabas 12, 11. Komló 8, 12. Fejér B.Á.L.-Veszprém 4, 13. Cegléd 2, 14. Budai Farkasok (egy meccsel több) 0.