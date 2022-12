A második helyre csúszott vissza a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában a Telekom Veszprém, miután az előző fordulóban alulmaradt a PPD Zagreb otthonában. A 29-26-os végeredményt hozó mérkőzés volt az első ebben a szezonban, amelyen alulmaradtak a bakonyiak, akik azóta már arattak egy fölényes sikert a honi pontvadászatban (Komló-Veszprém 23-41), most pedig a BL-ben javítanának.

A lengyel Orlen Wisla Plock lesz csütörtökön (18.45) Momir Ilics legénységének riválisa, a vendégek sok régi ismerőssel érkeznek. Vezetőedzőjük az a Xavier Sabate, aki éveken át dolgozott a veszprémieknél, először Carlos Ortega másodedzője volt, majd ő lett a szakvezető és nem mellesleg a magyar férfi válogatottat is irányította a spanyol tréner.

A Plock együttesét erősíti Mirsad Terzic, a 39 éves bosnyák védőspecialista 11 évig kézilabdázott a királynék városában, és volt a szurkolók egyik nagy kedvence. Nem kell bemutatni a Veszprém Arénában a volt szegedi Dimitri Zsitnyikovot sem és ott van a lengyelek keretében Fazekas Gergő. Mint ismeretes, a 19 éves magyar válogatott irányító a Telekom Veszprém játékosa, nyáron igazolt kölcsönbe külföldre, de a felkészülés alatt sajnálatos sérülést szenvedett és még rehabilitációját tölti.

A Plock csak hatodik a A jelű nyolcasban, két sikert ért el, egyszer döntetlent játszott, ötször kikapott. A múlt héten otthon szenvedett a vereséget, a Dinamo Bucuresti bizonyult jobbnak nála két találattal.

A Veszprém és a Wisla Plock november elején találkozott Lengyelországban, akkor négy gólos vendéggyőzelem született.

- Egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés vár ránk az Orlen Wisla Plock ellen, hiszen egy nagyon jó csapatról beszélünk. Talán ők sincsenek most a legjobb formájukban, de azt mindenképpen meg kell tartanuk, hogy a hazai közönségünk előtt, nem szabad pontot veszítenünk – fogalmazott Sipos Adrián, klubja honlapjának adott interjújában. A bakonyiak magyar válogatott beállósa bízik benne, hogy pontveszteség nélkül zárják az évet.

Az egyiptomi Jehja ed-Dera szintén eltökélten és bizakodva tekint a közeljövőbe. - Azt gondolom, egyértelmű, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés lesz számunkra és természetesen a hazai pálya előnye a mi oldalunkon áll majd. Addig annyi a dolgunk, hogy javítsuk, tökéletesítsük a játékunkat, csütörtökre pedig teljesen készen álljunk erre az erőpróbára. Meg kell szereznünk a két pontot és vissza kell találnunk a siker útjára – jelentette ki az irányító/átlövő.

A BL A csoportjának az állása: 1. Paris SG 14 pont, 2. Veszprém 13, 3. Magdeburg 10, 4. Bucuresti 9, 5. GOG 7, 6. Plock 5, 7. Zagreb 5, 8. Porto 1.