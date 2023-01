Mindez egy véletlennek köszönhetően, mert egy felsőörsi diáklány a zirci kollégium lakója lett, így edzője „követte” őt. Felsőörs mellett Várpalotán, Pápán és Dunaújvárosban is működik szakosztályuk, számolt be lapunknak Tira Marius edző, egyesületi elnök. A zirci bokszsuli társedzője Kállai György ökölvívó- és kickboksz-sportoktató. Zircen az eltelt rövid idő alatt – három korcsoportban, húsz fővel folyik a munka – kimagasló eredményeket értek el, több tehetséges tagjuk van.

A zirci bokszsulit Tira Marius alapította

Fotós: Müller Anikó Hanga

– Jelenleg 5-6 aktív zirci versenyzőnk van. Akiket elért eredményeik alapján kiemelnék: Seres Zsolt U12-es korosztályban magyar bajnok, Balta Patrik U12 Magyar Kupa ezüstérmes. Waller Ármin pontszerző 5. helyen végzett ugyancsak U12-ben, a serdülő utánpótlás magyar kupán Fleisz Zorka ezüstérmes, magyar bajnoki bronzérmes lett. Az ifjúsági kategóriában a 12 ország részvételével zajló Bornemissza Gergely Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen Regenye Violetta ezüstérmet, Kathi Bernadett bronzérmet szerzett. A legfiatalabb tagunk a második osztályos, tehetséges Vajcs Olivér, és közel tíz, negyven éven felüli hobbibokszolónk van – sorolta Tira Marius.

Az edző elmondta, sok szülő megkeresi, kérdezve, célszerű-e bokszedzésre járatni 5-6 éves kisgyermekét a fölös energiáik levezetésére. Számukra inkább a labdajátékokat – kézi-, kosár-, röplabdázást, focit – javasolt. A bokszedzéseken a mozgáskoordináció, a figyelem, az állóképesség, a kitartás, a küzdőszellem, az akaraterő fejlesztése a cél.

– A versenyen, ha elindul a stopperóra, kezdődik a küzdelem, észnél kell lennem, kapok ütéseket, amelyek fájhatnak, de higgadtnak, nyugodtnak kell maradnom, cselekedni, dolgozni tovább, odatenni magamat teljesen, hogy pontot szerezzek. Jól beosztani az időt, stopper indul, tudom, időre megy, ha vége lesz, akkor megállok, pihenek, lenyugszom, lelassítom a légzésemet, majd újra nekiindulok. Önfegyelem, koncentrálóképesség. Fontos, hogy mindezt megtanulják a sportolók – mondta el az edző.

Beszélt arról is, hogy többen az önvédelem miatt választják a bokszot, mert vannak, akiket piszkálnak, csúfolnak az iskolában. Az önértékelést is helyre teheti ez a sport, mert az ember edzés közben rájön a saját értékeire, de a korlátaira is. Fejlődik a közösségben az egymás iránti felelősség, az empátia a társak problémái, érzései iránt. Az ökölvívásban negyvenéves korig lehet versenyezni, idősebb korban az egészségmegőrzés, a rekreáció, a fáradtság, a feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítőképesség helyreállítása, fokozása a cél. Edzés alatt olyan hormonok szabadulnak fel, melyek örömöt okoznak, a hobbibokszolók ezért is választják e mozgásformát. Tira Marius – bár tizenéves korában érdeklődött az ökölvívás iránt – nyolc évvel ezelőtt, negyvenévesen kezdett bokszolni, hobbiból, majd edzői képesítést szerzett. Mondja, olyan élményeket nem tud átadni tanítványainak, melyeket bajnokok megéltek a ringben, mert nem versenyzett, de vallja, ha van empátia, pedagógiai érzék, sikeres lehet egy edző. Négy pofonpartin vett részt. Ezek az események éles edzőküzdelmek, bíró vezeti a mérkőzéseket, bár nincs eredményhirdetés, a végén a játékvezető mindkét fél kezét felemeli.

Vannak tehetségek a legfiatalabb korcsoportban is

Fotós: Müller Anikó Hanga

A sport történetét tanulmányozva olvashatjuk, hogy a magyarok közül elsőként báró Wesselényi Miklós húzott bokszkesztyűt, amikor 1822-ben gróf Széchenyi Istvánnal Angliába utazott. Ekkor ellátogatott John Jackson edzőtermébe is, ahol ökölvívóedzéseket vett. Nem tudni, a báró a megszerzett tudást hasznosította-e valaha, vagy továbbadta-e valakinek, mindenesetre tény, ő volt az első bokszolónk. Gróf Esterházy Miksa 1875-ben megalapította a Magyar Athletikai Clubot, melynek keretén belül gyakorolták az érdeklődők az ökölvívást is. Magyarországon először 1910. december 2-án rendeztek súlycsoportokra osztott versenyt. Az ötvenes években az ökölvívó-mérkőzéseknek hazánkban valami egészen rendkívüli hangulatuk volt, a jegyekért pedig hajnaltól álltak a sorok. Kevesen vannak, akik nem ismerik a legendás hírű Papp Laci nevét, akit mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartanak számon nemcsak hazánkban, de világszerte. 1948-ban a londoni, 1952-ben a helsinki és 1956-ban melbourne-i olimpián nyert aranyérmet, ez a páratlan bravúr neki sikerült először. 1946 és 1956 között hét országos bajnokságot nyert.

A zirci bokszsuli február 18-án rendezi meg Zircen – saját erőiket mozgósítva és támogatókat bevonva a költségek fedezésére, a két ring bérlésére – az országos, nyílt I. Bakonyi Betyár Ökölvívó Kupát, melyre várják az érdeklődőket, a sportbarátokat. A belépés ingyenes.