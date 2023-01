A 14. hely és a megszerzett kilenc pont nem fest túl fényesen a tabellán, ám ha azt nézzük, hogy szinte a nulláról épült fel a Gyulafirátót SE felnőttcsapata, nem is olyan rossz az összkép.

A célok egyszerűek, de komolyak: a csapat a folytatásban szeretne még 15 pontot szerezni és biztosan benn maradni, emellett még tovább építeni a már kialakult összetartó helyi futballközösséget.

- Mikor ide kerültem, láttam, hogy adósságot görgetünk magunk előtt, ami a természeténél fogva idővel elviselhetetlen mértékben növekedhet, mivel a költségvetés nem a várt források mértéke alapján volt megtervezve. Szeretnénk még az év végéig ezeket a problémákat megoldani. Ugyanakkor a támogatóktól is csak akkor várhatunk segítséget, ha van teljesítmény. Tetőzte a gondokat, hogy a felnőttcsapat a tavaszi szezon végére szétesett, már csak hat lelkes helyi sportoló jelezte, hogy maradna – mondta el lapunknak Marosvölgyi László, aki egy évvel ezelőtt lett a GySE elnöke.

Tavaly nyáron komoly munkával sikerült felépíteni a felnőtt és az U19-es csapatot (utóbbi negyedik a tabellán), mindkét alakulat edzője Lénárt József lett, aki sok játékost hozott, és a régiekből és az újakból igyekszik egységes, ütőképes gárdát összerakni. A folyamat biztatóan alakul, az elnök elárulta, már nem az a kérdés, hogy ki tudnak-e állni vagy nem, egy-egy meccsen sokszor inkább túl hosszúnak bizonyult a kispad.

- Kiemelném Lénárt József és a fiúk áldozatos munkája mellett a Lénárt család segítségét, támogatását, akik a hazai meccsek után bográcsozással hangulatossá tudják tenni a sporteseményt – tette hozzá Marosvölgyi László.

- Nem volt könnyű dolgunk a nyáron, de végül jól sikerült a felkészülésünk. A háttér stabil, jó a környezet, és nagyszerű közösség alakult ki. Szerencsére sokan vagyunk edzéseken, és a játékunk is fejlődött. Én mindig nyerni akarok, és ezt a mentalitást, amelyet édesapámtól kaptam, igyekszem átadni a csapatnak. Nem is adjuk meg magunkat senkinek – fogalmazott Lénárt József, aki hangsúlyozta, a csapatépítés mellett a feladatának érzi azt is, hogy Gyulafirátóton tartsa a fiatalokat, a 16 éven felülieket, akik közül sokan hagyják abba a futballt idő előtt.

Gyulafirátóton a helyi fociközösséget tovább erősítő, komoly tervek vannak: az egyesület a következő szezonban szeretne indítani egy vármegye III-as csapatot is (amennyiben a feltételek engedik), tervezik, hogy saját tornákat szerveznek (a régi hagyományokat felelevenítve), a távlati cél pedig egy sportcsarnok felépítése.