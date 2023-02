BKSE-Nexe 28-31 (14-16)

Veszprém Aréna, 300 néző. V.: Pandzics, Moszorinszki (szerbek). Balatonfüredi KSE: ANDÓ (kapus), Kemény, SZRETENOVICS 8, Varga M. 1, Bóka 1, Szmetán M. 1, Németh B. 2, Szöllősi B., Malinovic 2, HORNYÁK P. 7 (2), SZŰCS B. 6, Vajda. Edző: György László.

RK Nexe: Kuzmanovic 1, Car 1 (kapusok), Bakic 1, Mileta, Jelinic 5, Manci 1, Velkavrh 1, Severec 2, Moslavac 6, Tomic 1, Melic 4 (2), Markusic 1, Pribetic 7, Edző: Branko Tamse.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2.

A C csoport éllovasát fogadta az utolsó előtti BKSE, az első, horvátországi meccsből (tavaly novemberben 37-23-ra nyertek a nekcseiek) kiindulva is a vendégek voltak a találkozó esélyesei. Így is kezdtek, két Nexe-gól mellett majdnem öt percet kellett várni az első füredi találatra. Ezután viszont egyenlíteni tudott a BKSE, 3-3-at, majd 5-5-öt mutatott az eredményjelző, s ebben nagy szerepe volt a jól védő Andó Ariánnak.

Nem játszottak pontosan a horvátok, de a Balaton-partiak is hibáztak és hiába tapadtak sokáig szépen ellenfelükre, egyszer csak háromra hízott a különbség, 16. perc: 7-10.

A folytatásban 2-3 találat volt a vendégek előnye, a 22. percben pedig 9-13-ra módosult az állás. Két szép góllal válaszolt a BKSE, majd Szmetán csökkentette minimálisra a különbséget, 12-13. Bóka két perces büntetést kapott és hamar visszaállt a három találatos horvát előny, 12-15.

A félidő végén Szűcs javította korábbi hibáját, 14-16-al vonultak pihenőre a felek.

A második játékrészt a Nexe kezdte jobban, 15-19. Szűcs volt kétszer is eredményes beállóból, de a horvátok sajnos csaknem minden hibát könyörtelenül kihasználtak, 40. perc: 17-22.

Mínusz háromra visszajöttek a Balaton-partiak, azonban a Nexe gyors támadásai ellen sokszor nem volt ellenszerük, 20-25.

György László időkérését követően megint háromra csökkentette hátrányát a Füred, 23-26, Hornyák célzott pontosan. A büntetővonalról sem hibázott a szélső, az 53. percben már csak kettővel vezettek a vendégek, 26-28.

Andó védett újra nagyot, de nem tudtak feljönni mínusz egyre a fürediek. Szűcs piros lapot kapott, túl szigorúnak tűnt az ítélet, a beállós felkarja érte a horvát játékos arcát. Így pedig nem volt esélye a pontszerzésre a hazai csapatnak, amely becsülettel küzdve, a meccs jelentős részében jól játszva három góllal maradt alul. Összességében megérdemelten szerezte meg a pontokat a Nexe.