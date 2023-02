KK Ajka-Ózdi KC 29-29 (21-11)

Ajka, 250 néző. V.: Hornyik, Zörgő. KK Ajka: Oláh, Konyicsák 1, Baracskai (kapusok), Pointner 10, Jávor 2, Gyene 5 (1), Nagy, Dobos, Breuer, Forgács, Ernei 1, Zsáki, Buri, Perczel 5, Bonyhádi 5. Edző: Tréki Tamás

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/1, ill. 5/4.

Remekül kezdte a találkozót a John Andrást nélkülöző hazai csapat, tizenöt perc elteltével 10-6-ra vezettek Tréki Tamás tanítványai. A vendégek edzője azonnal időt is kért, de ez sem zökkentette ki a játékból az ajkai csapatot, sőt a huszonnegyedik percben már nyolc gólos volt az előnyük (16-8). A vendégek az újabb időkérésük után két gólt szereztek, de a Jávor góljainak is köszönhetően a szünetre tíz gólos lett az ajkai előny. A pihenő után a hazaiak nem találták magukat, amit a vendégek gólokkal büntettek és négy gólt lefaragtak a tetemes hátrányukból (22-16). Az ajkai mester gyorsan kikérte idejét, ami után kétszer is betaláltak a zöld mezesek, de az ózdiak nagyot küzdve ismét visszajöttek a meccsbe (27-23). A rengeteg ziccert és büntetőket hibázó KK Ajka 29-24 után a végjátékban már eredménytelen volt, amit a vendégek megbüntettek és az utolsó percben két gólt is szerezve kiegyenlítették az állást, így ők örülhettek jobban a megszerzett egy pontnak.

Pick Szeged U21-BFKA-Balatonfüred 30-27 (13-13)

Szeged, 100 néző. V.: Fekete, Tóth. BFKA-Balatonfüred: Lovistyek, Hermann Á. (kapusok), Kovács, Fadhle 4, Mellák 5, Valler, Vári 10, Klucsik 2, Török-Vida, Hermann H. 5, Tóth A., Tősér, Tóth L., Határ 1. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/0.

Négy percet kellett várni az első találatra, ekkor a vendégek játékosa, Vári vette sikeresen célba Lakatos kapuját. A válaszra nem kellett sokat várni, szinte azonnal egyenlítettek a kékek. Hatalmas taktikai csata zajlott a pályán, egyik csapat sem tudott meglépni a másiktól. Az első játékrész utolsó perceiben két góllal megléptek a fürediek, azonban a hazaiak még a szünet előtt egalizáltak. Fordulást követően az alföldi együttes akarata érvényesült jobban, és hamar három gólos előnyre tettek szert Kárpáti tanítványai. Az utolsó negyed órában sem unatkozhattak a nézők. A BFKA-Balatonfüred kétszer is felállt több gólos hátrányból, majd az 57. percben Mellák révén még a vezetést is magukhoz ragadták. A hajrát a Tisza-partiak nyomták meg jobban, és hamar egyenlítettek, majd pedig vezetést szereztek, amit a találkozó végéig nagy rutinnal őriztek.

BFKA Veszprém-Kecskemét 28-23 (14-13)

Veszprém, 70 néző. V.: Gulybán, Juhász. BFKA-Veszprém: Mikler, Reidmar (kapusok), Jajic 4, Horváth 6, Czabula 2 (2), Szabó 2, Almásy 2, Janowszky 3 (3), Tóth I. 1, Pintér 4, Végh 1, Bőti 1, Balogh, Bene 2, Sisa R. Edző: Dinko Dankovic.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/1.

Remekül kezdett a Veszprém, a 6. percben 4-1-et mutatott az eredményjelző. A folytatásban az alföldiek játéka feljavult, és Papp találatával egyenlítettek a 9. percben. A hazaiak újra vezető szerepbe léptek, és többnyire a kecskemétiek futottak az eredmény után. Az első játékrész hajrájára azonban visszakapaszkodtak a lilák, de az utolsó másodpercben Horváth góljának köszönhetően előnnyel mehetett pihenőre a Veszprém (14-13). A második félidőben a BFKA-Veszprém dominált, és lejátszotta ellenfelét hazai pályán.

A bajnokság állása: 1. PLER-Budapest 30 pont, ..3. BFKA-Veszprém 27, …14. BFKA-Balatonfüred 11, 15. KK Ajka 10.