VESC–TFSE 2-3 (19, -22, 16, -24, -11)

Veszprém, 111 néző. V.: Mezei, Bibók. VESC: Pós 1, Araújo 14, Sólyomvári 19, Nagy 19, Dordzsceren 10, Thompson 14. Csere: Tóth (liberó), Molnár-Pintér, Horváth 2, Szalczinger. Edző: Edon Ibrahimi. TFSE: Komcsák 19, Budaházy 5, Villám 18, Villányi 10, Zen 7, Kökény 3. Csere: Boller (liberó), Tettamanti 7, Turcsányi, Török, Benedek 1, Vámos 1. Edző: Joel Olazabal.

Rangadóhoz méltó, hatalmas küzdelmet hozott a harmadik VESC és a második TFSE összecsapása, A hazaiak dolgát egy súlyos sérülés nehezítette, Dordzsceren Dádzsó a harmadik játszmában esett ki. A negyedik etapban közel volt a sikerhez a VESC (24-23), de a vendégek fordítani tudtak. Az utolsó szett is szorosan alakult, végül a fővárosiak felé billent a mérleg nyelve.

Edon Ibrahimi: – Először is szeretnék jobbulást kívánni Dordzsceren Dádzsónak, bízunk benne, hogy minél előbb visszatérhet majd közénk. Rengeteget készültünk erre a meccsre, jól is kezdtük, és büszke vagyok a lányokra, mert megmutatták, hogy mire képesek. Néhány pillanatban nem koncentráltunk eléggé, amit ki is használt a TFSE. Vállalom a felelősséget ezért a mérkőzésért, egy-két dolgon változtatnom kell, de úgy érzem, sok szép siker vár még ránk idén.

DVTK–SZBRA 3-0 (21, 21, 16)

Miskolc, 173 néző. V.: Barabás, Halász T. DVTK: Kalmár 4, Vajdová 15, Hollósi 5, Toszics 8, Egri K. 21, Kiss E. 5. Csere: Kundrák (liberó), Horváth L. 3, Tóth Cs., Bátori, Kovács L., Bari, Lóczi. Edző: Németh Szabolcs. Szent Benedek RA: Sólyom 1, Dimitrics 9, Mayerhoffer 3, Tóth S. 5, Lovász 7, Orosz 13. Csere: Darvasi, Berkó V. (liberók), Balogh E. Edző: Fésüs Irén.

Fésüs Irén: – Az eredmény ellenére büszke vagyok a lányokra, elsősorban a hozzáállásuk és bátor játékuk miatt. Olykor látványosan játszottunk, jól blokkoltunk, mezőnyjátékban bravúrokat hoztunk, és a nyitások minősége is megfelelő volt. Akadtak gondjaink a múlt héten, többen kisebb betegséggel küzdöttek, ez azonban nem látszott a pályán. A táblázat éllovasa ellen játszottunk, és amikor hasonló meccsre készülünk, mindig elmondom a lányoknak, hogy ilyenkor lehet gyakorolni azokat a technikai elemeket, amelyekre egy éles meccsen nincs lehetőségünk. Ezt megvalósították a DVTK ellen.

A bajnokság állása: 1. DVTK 36 pont, 2. TFSE 35, 3. VESC 33, ...9. SzBRA 13.