Sport36-Komló–Fejér-B.Á.L. Veszprém 28-27 (9-12)

Komló, 800 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

Komló: GRANIC – Grünfelder 3, SZUHAREV 4, Melnyicsuk 1, SZÖLLŐSI O. 4, Jerkovic 2, Orbán 1. Csere: Pásztor (kapus), SUNAJKO 4, Vaskó 1, HOFFMANN 4, Urbán 3, Vekic 1, Vranac, Takács. Edző: Kilvinger Bálint.

Veszprém: Balogh – Tóth P. 2, PULAY 6 (1), Szrnka 2, Ludmán 1, Éles B. 6 (1), MOLNÁR B. 5 (1). Csere: MIKLÓS (kapus), SZMETÁN P. 4, Gál 1, Bugyáki, Vetési, Szucsik, Machac. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 14, ill. 16 perc.

Hétméteresek: 0/2, ill. 3/5.

Az Európa Liga hétközi fordulójában csúnyán elbántak a bakonyiakkal, akik ezért nem a legjobb formában várták a – bennmaradás szempontjából is – fontos csatát. A nemzetközi kupakudarc (23-40) szerencsére nem fogta meg őket, azon túltéve magukat pompásan kezdtek, emiatt a hazaiak a 7. percben már időt kértek (0-4). Kisvártatva megszerezték ugyan az első találatukat, de a tisztességgel harcolt mieink továbbra is lendületben maradtak, és ha a büntetővonalról pontosabban céloznak, nagyobb is lehetett volna a különbség (2-6). Az eredmény és a mutatott játék miatt ideges rivális nehezen viselte, hogy Pulayék jól felkészültek a derbire és éltek a lehetőségeikkel (4-10), és csak a 20. perctől kezdtek életjelet adni magukról. Akkor a létszámfölényeiket kihasználva csináltak egy öt–kettes szériát, de a veszprémiek a nagyszünetig megtartottak három „fát” az előnyükből.

A vendégek a fordulás után ismét emberhátrányba kerültek, ami megzavarta őket (10-14), mivel az ellenfél a 36. percben kiegyenlített, majd hamarosan – a mérkőzés során először – a vezetést is átvette (15-14). Konkoly edző magához is hívta az övéit, akik akkortájt nem voltak képesek olyan jó teljesítményre, mint korábban. Kiváltképp a támadásaikba csúsztak hibák, igaz, Granic védési hatékonysága is feljavult, ám hátul is akadtak gondjaik (20-17). Aztán mikor a maroknyi szurkolótáboruk már temette volna őket, hirtelen feltámadtak, s egalizálták az állást (22-22). Mi több, a becserélt Miklósnak köszönhetően újra lábra kaptak: két perccel a vége előtt két góllal álltak jobban (25-27). Azonban az utolsó pillanatokban elbizonytalanodtak és elképesztő izgalmak közepette – a bírók érthetetlen ítéletei mellett – hagyták kiénekelni a sajtot a szájukból.

Kilvinger Bálint: Gratulálok a vetélytársunknak, mert a hullámzó mérkőzés jelentős részében az ő akarata érvényesült, a győzelmünkhöz szerencse is kellett.

Konkoly Csaba: Az elején motiváltan és taktikusan építettük fel a játékunkat, aminek révén előnybe kerültünk. A második félidőben nagy akaraterőről tettünk tanúbizonyságot, így összességében elégedett lehetek a csapatommal.