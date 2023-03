A 15 éves ajkai sakkozó, Gaál Zsóka Norvégiában vett részt egy három napos edzőtáborban, ahol norvég, indiai, olasz, német és dán társakkal együtt gyarapíthatta tudását.

- Magyarországról rajtam kívül Palczert Mátyás és Pásti Áron utazott Trysil városába. Hatalmas élmény volt számomra, hogy az ötszörös világbajnok Magnus Carlsen is tartott előadást. Külön öröm számomra, hogy egy nagyon érdekes partit is játszottunk. Magnus a parti után is nagyon kedves volt, felhívta figyelmemet, hogy hol tehettem volna jobb lépést. Úgy érzem, nagyon hasznos volt számomra ez a néhány nap, mert igazi világsztár sakkozókkal elemezhettem, gyarapíthattam sakktudásomat – nyilatkozta Gaál Zsóka, megjegyezve, az angol nyelvtudását is fejleszthette, illetve nagy élmény volt, hogy síelhetett a norvég hegyekben.

A Magnus Carlsennel való találkozás persze mindenen túltett, hiszen ez olyan nagy dolog, mintha egy magyar futballista Lionel Messivel, vagy Cristiano Ronaldóval gyakorolhatna.

Zsóka köszönetet mondott Polgár Juditnak és sakk alapítványának a támogatásért.