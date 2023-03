Veszprém Kosárlabda Klub–Salgótarjáni KSE 82-96 (21-22, 21-30, 21-29, 19-15)

Veszprém, 200 néző. Vezette: dr. Németh, Esztergályos, Nagy-Pál.

Veszprém: Kis 10/6, Madár 7/3, Vértes 3, Szabó 13, Orgona 11/6. Csere: Promise 17/6, Ratiani 13, Birkás 8/3. Edző: Horváth Ákos.

Salgótarján: Herendic 17/3, Geiger 11/3, Kocsis 16, Monye 3/3, Hargitai 10/6. Csere: Molnár 23, Takács 13, Vas-Teplán 3/3. Edző: Dániel Péter.

A hazaiak jól kezdtek (9-4), az első negyedben szinte végig vezettek (18-15), a vendégek csak a játékrész utolsó pillanatában fordítottak (21-22). Ez megzavarta Madárékat, porszem került a gépezetükbe (21-31), s hiába kértek időt a soraik rendezésére, a nagyszünetig állandósult a feleket elválasztó tízpontos különbség (30-40, 42-52). A fordulás után tovább nőtt a szép támadásokat vezetett SKSE előnye (44-61), a 23. percre már több mint húsz pont volt az előnyük (47-68), ami az etap végéig megmaradt (62-81). A magasabb szerkezetre váltott bakonyiak a záró felvonásban hatékonyabban védekeztek, sikerült is feljebb kapaszkodniuk (69-82, 77-87), igaz, ennél közelebb már nem tudtak jönni.

Horváth Ákos: Azt kaptuk a riválistól, amit vártunk: most is kemény és fizikális kosárlabdát játszottak, kellemetlen védekezési formákat alkalmaztak, amiket nehéz volt feltörni. Próbálkoztunk néhány taktikai elemmel, amik nem rájuk szabottak, mert már a „túlórára” is készülünk, ahol azt szeretném, hogy úgy védekezzünk, mint ma a vetélytársunk.