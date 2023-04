Az Euro RX-1-ben minden jel szerint parádés mezőny jön össze április 29–30-án a Nyirád Racing Centerben. A kontinensbajnokság első fordulójában rajthoz áll két olyan pilóta, aki egyaránt háromszor nyert Európa-bajnoki címet. A címvédő Anton Marklund legnagyobb ellenfele a 2021-es bajnok, Andreas Bakkerud lehet. A norvég a Kárai Motorsport Sportegyesület Audi S1-ével veszi fel a küzdelmet a regnáló bajnokkal szemben. Bakkerud mindössze néhány órával a hétfő éjféli határidő lejárta előtt adta le nevezését a nyirádi szezonnyitóra, ahol 2012-ben nyert a Super1600-as (ERX-3) kategóriában.

Arról is tájékoztatnak, hogy az ERX-1-ben szerepel az elmúlt esztendő összetett értékelésének első öt helyezettje. A nívós mezőny tagja az egykori Super1600-as bajnok Jānis Baumanis, aki tavaly másodikként végzett Marklund mögött a bajnokságban, és a harmadik helyezett Enzo Ide is ellátogat oda, ahol tavaly második lett a futamon. A 2022-es pontvadászatban negyedik Sivert Svardal sem hagyja ki a „Vörös Katlant”, az elmúlt évben összetett ötödik Kárai Tamás pedig szeretné a döntőben is megmutatni az újonnan épített Audi S1-est.

A szakemberek szerint az ERX-1 mezőnyéről mindennél többet elárul, hogy a 2022-es bajnokság első tíz helyezettjéből nyolc pilóta is leadta nevezését. A 19 nevező egyharmada magyar, azaz hat hazai pilótának szurkolhat a nézősereg. Az elmúlt évhez képest csupán annyi a változás, hogy Kárai Tamás, Koncseg Zoltán, ifj. Kiss László, Mózer Attila és Mózer Márk mellett indul az országos bajnokságot tavaly második helyen záró Benyó Máté is.

Az ERX-3 mezőnyében a többszörös bajnok Volland Racing Audi A1-eseinek kvartettjét – élükön a tavaly az összetettben második Damian Litwinowiczcsal – nehéz lesz megszorongatni, ha valakinek sikerülhet, az leginkább a 2022-es „óriásölő”, Jan Černý kis Škoda Citigójával, valamint Jens Hvaal. A norvég tinédzser az elmúlt esztendőben a nürburgringi szezonzárón debütált a sorozatban, és első nekifutásra második lett. A 13 fős mezőnyben a rutinos Szíjj Zsoltnak lehet leginkább esélye a döntőbe jutásra, rajta kívül még három magyar próbálkozik a 13 fős mezőnyben. Répási Róbert a tavalyi Eb-futamon mindent kihozott az autóból, mellette ifj. Ficza Ferenc és Körmöczi Balázs szeretné letenni névjegyét az Európa-bajnokságon.

Megtudtuk azt is, hogy április 27-én 17.30-tól megnyitó ünnepséget rendeznek Tapolcán a Fő téren, ahol versenyautókat állítanak ki, és az érdeklődők a versenyzőkkel személyesen is találkozhatnak.