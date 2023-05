Fantasztikus eredményeket értek el a félév utolsó területi versenyén a Kalmár Dóra, Espár Lilla, Kővári Kitti, Barta Noémi, Bondor Virág, Bánhidi Dániel, Gönczöl Regina, Halász Gréta, és Balogh Réka által is felkészített táncosok, hiszen 6 aranyérmet és sok-sok dobogós helyet és érmet szereztek a viadalon. Aranyérmes lett a Szupercsajok children nagyformáció, a Sweeties junior kisformáció, a Csinizsaruk ladies dance plus kisformáció, a Prodigy Project ladies contact style kisformáció, a No Way ladies nagyformáció és Baby Dolls ladies contact style nagyformáció.

Ezüstérmet szerzett a Hári Olivér – Hebó Vivien children páros, a Radnai Kristóf – Nagy Noémi juveniles páros, a Flame Princess juveniles nagyformáció és Fancies girls nagyformáció. Harmadik a Dumagépek children kisformáció lett.

Ugyancsak Ajkán rendezték a megyei versenyt, ahol 11 arany, 7 ezüst és 4 bronzérem került Kid Rockosokhoz. Aranyérmet vihetett haza a Tóth Lara-Tóth Levi children B páros, a Rados Amina – Nagy Enikő gyermek duó, a Hári Olivér – Hebó Vivien children A páros, a Bubblegum children B kisformáció, a Dumagépek children A kisformáció, a Princess Team juveniles B kisformáció, a DreamsTeams juveniles A kisformáció, a Girl Power children C nagyformáció, a Sweetgirls juveniles B nagyformáció, a Hilbert Karina-Hutvágner Kornélia-Polgár Sára ifjúsági trió és a The Cats ifjúsági formáció. Ezüstérmes lett a Molnár Sára – Szabó Lara gyermek duó, a Molnár Ádám – Nagy Enikő children A páros, a Besties children C kisformáció, a Cukorka – Rock children B kisformáció, a Bodor Fanni juvemiles szóló, a Nagy Regina-Schesk Aliz-Susztek Laura serdülő trió és a Love girls juveniles B nagyformáció.

Bronzérmet gyűjtött a Ringhoffer Ádám – Rados Amina children A páros, a Kalózrock children A kisformáció, a

Varga Kíra juveniles szóló, a Stumpf Dóra – Nagy Rebeka juveniles duó és a Dreamteams juveniles kisformáció. 4. lett a Molnár Ádám – Nagy Enikő children páros, a Sárkányrock children kisformáció, a Dolly Rolls juveniles kisformáció és a Herose ladies dance kisformáció. 5. hely: Ringhoffer Ádám – Rados Amina children páros és Kalóz - Rock children kisformáció. 8. hely: Wonder Girls juveniles kisformáció.