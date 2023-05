Budai Farkasok-Rév Group–Fejér-B.Á.L. Veszprém 31-30 (13-13)

Budaörs, 350 néző. Vezette: Altmár, Horváth.

BFRG: Merkovszki 3 – Valler 1, ENOMOTO 4, Vuleta 3, Kvastek 3, NAGY SZ. 6, Nurelden 2. Csere: Nánási (kapus), Rédai, NÉMETH A. 4 (2), Szövérdffy, Kovács A. 2, Zennadi 3. Edző: Korsós Ádám.

Veszprém: Miklós – Preszter 2, Vetési 1, ÉLES B. 9 (1), Bugyáki, SZRNKA 4, HÁRI 7 (1). Csere: Balogh (kapus), Szmetán P. 3, Ludmán 2, Gál 2, Machac. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2.

A vendégek annak tudatában léptek pályára, ha nyernek a már kiesett ellenfelük otthonában, míg a bennmaradásért vívott harc másik érdekeltje, a ceglédiek nem lesznek képesek felülmúlni a Fradit, akkor matematikailag is eldől, hogy a történetük ősztől ismét a legmagasabb osztályban íródik tovább. Szrnkáék repülőrajtot vettek, megfelelő hozzáállást tanúsítva majdhogynem örömkézilabdával indították a mérkőzést (0-4), és később is megalkuvás nélkül iparkodtak (3-7). A rivális közben időt kért, de közelebb csak akkor tudott jönni a bakonyiakhoz, mikor emberelőnyökbe kerültek (6-7). Szerencsére a mieink sem vették fél vállról a csatát, egymást tüzelve újra lépéselőnybe kerültek (7-10), de a játékrész utolsó harmada a sereghajtónak jött ki jobban (11-13), és a nagyszünet előtt kis híján az előny is náluk volt (13-13).

Ez a fordulás után össze is jött nekik (14-13), de Élesék a mind nehezebb bajnokin meg akarták mutatni, hogy mi van bennük: a felek fej-fej mellett haladtak, miközben rendre a veszprémieknél volt az egygólos vezetés (16-17). A vetélytárs hamarosan újra fordított (18-17), a csapatok ádáz küzdelmet vívtak egymással (20-20), azzal a különbséggel, hogy a derbi ezen periódusában rendre a Farkasok álltak kicsivel jobban (24-23). Háriéknak egy ideig sikerült egyenlíteniük, aztán a másik oldal még inkább elhitte, hogy lehet keresnivalója, a vendégek pedig csak futottak az eredmény után (26-24). Később nagyobb is lett a különbség (28-25), s mint utóbb kiderült: innen már nem volt visszaút, noha a veszprémiek felzárkóztak (29-28) és egyszer a döntetlenért is támadhattak. Ez azt jelenti, hogy a Fejér-B.Á.L. nem érte el a célját, de az NB I-ből csak akkor eshet ki, ha a csurgói vereségük mellett a ceglédiek elpáholják a Telekom Veszprémet.

Korsós Ádám: Rosszul kezdtünk, de aztán visszajöttünk a meccsbe, a végjátékban pedig a mérleg nyelve szerencsénkre felénk billent.

Danyi Gábor: Az ellenfelünk megérdemelten nyert, sajnos nem tudtuk megismételni a múlt heti produkciónkat, amiből most leginkább a bátorság és a temperamentum hiányzott.