Kihasználtuk a kiváló lehetőséget, és víz- meg Balaton-imádó lévén, Mohos Kata kikötői irodavezető irányításával, mentőmellényben vitorlásba szálltunk profi hajósokkal együtt a gyönyörű kikötőben, hogy tanuljunk, élményt szerezzünk! Szél kevés volt ugyan, de nem bántuk, hogy nem tombol vihar, a kormányzás így sem volt egyszerű. A kormánynál egyébként Bartos Bori oktató, versenyrendező állt, a hajóba Lukácsy Blanka is beszállt, ő kezelte a nagyvitorlát, mindketten versenyzők, valamint, ahogy minket neveznek, két balance, illetve egyensúlyozó, Kiss Rita és jómagam. A profi hajósok, akiktől folyamatosan tanultunk az úton, azt mondták, ránk is nagy szükség van. Mindenesetre ez jó érzéssel töltött el minket és tovább fokozta az amúgy is kitűnő hangulatot. – Ha itt vagyok a Balatonnál, minden jó! Természeti környezetben lehetek, ráadásul itt, a vízen. Szabadságot ad a vitorlázás! – érvelt Bori a sport szépsége mellett. Közben egy motoros érkezett mellénk, megtudtuk, a fedélzeten van Fehér Boróka, aki az elmúlt év legjobb ifjúsági vitorlázója leány kategóriában (Fehér Szonjával együtt nyerte el a címet, tavalyelőtt pedig egyedül), valamint Homonnay Virág edző, a motoros vezetője és a fotós, Török Brigitta.

Szépvölgyi István és Mohos Kata a Kékszalag PORT kikötőben Balatonfüreden Fotó Kovács Erika

A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (NVSZ), a World Sailing idén ismét meghirdette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Fejlesztési Alap által támogatott Steering the Course nevű kampányát. A program azzal a céllal indult két éve, hogy a vitorlássportban versenyszerűen és szabadidős jelleggel részt vevő hölgyeket bemutassa, valamint világszerte megismertesse a nőket, lányokat a sportággal. A nemzetközi kampányhoz kapcsolódva a Magyar Vitorlás Akadémia (MVA) a Magyar Vitorlás Szövetséggel és a Balaton legújabb kikötőjével, a Kékszalag Porttal a tematikus hét nyitónapján ingyenes, vitorlázást népszerűsítő napot tartott Balatonfüreden, az említett kikötőben. A látogatók beszélgetéseket hallhattak, ahol női ifjúsági és felnőtt versenyzők, női edzők, versenyrendezők mutatkoztak be, beszéltek a sportágról, élményeikről. Az érdeklődők a gyakorlatban is kipróbálhatták a vitorlázást szakképzett női edzőkkel.

– Nagyon örülök annak, hogy Magyarország csatlakozott a kampányhoz, reményeim szerint így minden nőhöz, lányhoz eljut a vitorlázás. Próbálják ki ezt a sportot, mert a vízen jó! – mondta Érdi Mári olimpikon vitorlázó.

– A nyílt nap azoknak szólt, akik most ismerkednek a vitorlázással. A délelőtti kerekasztal-beszélgetések témáit is így állítottuk össze – fogalmazott Szépvölgyi István, az MVA ügyvezetője. A programsorozatot 2021-ben indította el az NVSZ. A tematikus programnak kiemelt eseménye a női vitorlázás hete, amelyet a Föld északi féltekéjén egy időben, május 19–29. között rendeznek meg.