Balatonfüredi USC–Dorogi FC 0-6 (0-0)

Balatonfüred, 100 néző. V.: Iványi G.

Gsz: Tomás (2), Barna (2) Balla, Ludvig-Bende.

Az első félidőben még tudta tartani a lépést a fiatal füredi csapat az NB III-as Doroggal, de ehhez az is kellett, hogy Filipánics kapus 6 alkalommal is bravúrral hárított. Fordulás után aztán már gólokban is megmutatkozott a két csapat közti erőnléti és tudásbeli különbség. A vendégek mindvégig egész pályás letámadást alkalmaztak, ezért a fürediek nem tudtak kibontakozni, helyzetig sem jutottak. A Dorog ilyen arányú győzelme teljesen megérdemelt. A fiatal füredi csapat eddigi kupameneteléséért és akarásáért így is minden dicséretet megérdemel.

Jók: Filipánics, ill. Tomás, Barna, Bokán, Balla, Tóth L., Papp L.

Tudósított: Burka Tibor.

Fűzfői AK–VSC Veszprém 1-6 (1-4)

Balatonfűzfő. V.: Jakab Á.

Gsz: Kuti, ill. Dobsa, Bach, Baldauf, Szabó, Schőnig, Major.

Jobban kezdte a mérkőzést az esélyesebbnek tartott Veszprém. A 15. percben Dobsa volt eredményes büntetőből. A 31. minutumban Bach duplázta meg a vendégek előnyét. Az első játékrész végéhez közeledve szépítettek a hazaiak Kuti révén büntetőből. A pihenő előtt azonban Baldauf és Szabó is gyorsan betalált, így 1-4-es részeredménnyel vonulhattak öltözőbe a felek. A második 45 percben is az NB III-as alakulat akarata érvényesült jobban. A 67. játékpercben Schőnig, majd a 74-ben Major talált be, ezzel kialakítva az 1-6-os végeredményt. A Veszprém ezzel bejutott a legjobb 64 közé.