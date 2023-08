Labdarúgó NB II 1 órája

Kétgólos vereséget szenvedett az Ajka Budafokon

Jó iramban kezdett a bakonyi csapat, az első komoly ziccer is a zöld-fehérek előtt adódott, azonban a hazaiak szereztek vezetést, majd az első félidő végén meg is duplázták az előnyüket. A második félidőben megpróbálta menteni a menthetőt Jeney Gyula csapata, támadt is rendületlenül, de gólt nem szerzett.

Balogh Dávid Balogh Dávid

Jól játszott az Ajka, de hiányzott a gól a játékából Fotó: Árvai Károly/MTI

Budafoki MTE – FC Ajka 2-0 (2-0) Budafok, 500 néző. V.: Takács Tamás. BMTE: Gundel-Takács – Bíró M., Lorentz, Fótyik, Kalmár O. – Csonka A. (Horváth O., 62.), Oláh B. – Németh M. (Kocsis B., 62.), Szerető, Merényi (Horgosi, 76.) – Kovács D. (Vasvári, 32.). Edző: Erős Gábor Ajka: Horváth D. – Tóth G., Kenderes, Görgényi (Borsos 64.), Csemer – Tajthy (Csizmadia, 64.), Gyuris (Babos, szünetben), Zsolnai, Rabatin – Szarka Á. (Berzsenyi 64.), Sejben. Edző: Jeney Gyula. A labdarúgó NB II nyitányán a Budafok egy góllal verte a Vasast idegenben, míg az ajkaiak döntetlent játszottak hazai környezetben a Soroksárral. A mérkőzést jól kezdte az előző idény bronzérmese, a 7. percben Szarkát indították meg csapattársai, majd egyedül vihette kapura a labdát, de elvesztette egyensúlyát, és a ziccer kimaradt. A 11. minutumban Lorentz vesztett labdát utolsó emberként, Sejben kapura is lőtt, de Gundel-Takács magabiztosan védett. A 16. játékpercben Szerető egyéni akciója végén éles szögből a kapu elé lőtte a labdát, az üresen érkező Kovács pedig könnyedén bepasszolta a hálóba, 1-0. A 30. percben Zsolnai tűzte veszélyesen a labdát kapura, Gundel-Takács bravúrral védett. Az első játékrész utolsó perceiben ismét ment előre a Budafok, a csapat nyári érkezője, Merényi kapott remek labdát, majd egy csel után nagy erővel ballal a kapu bal alsó sarkába talált, 2-0. Fordulást követően ismét a hazaiak veszélyeztettek, de Horváth Dániel védte Németh próbálkozását. A 60. minutumban Szarka találta el közvetlen közelről a felső lécet, a kipattanóra Rabatin ért oda, de Merényi még tudott blokkolni. A 72. percben Bíró buktatta Borsost a tizenhatoson belül, a játékvezető határozottan a 11-es pontra mutatott. A büntetőt Zsolnai végezte el, aki túlzott erővel célzott, és nem találta el a kaput. A hajrában a hazaiak próbálkoztak egy 17 méteres lövéssel, de az ajkai védőkről levágódott a labda. A fennmaradó időben az ajkaiak nem tudtak változtatni az eredményen, így kétgólos vereséget szenvedtek Budafokon. Erős Gábor: – Az Ajka jobb focit játszott, nem kérdés, hogy előrébb tartanak. Én sem szeretem a védekező focit, de nekünk rengeteg időre van szükségünk, hogy a játék kialakuljon. Karácsonyra nem nagyon kell ajándékot kérnünk, volt egy kihagyott tizenegyesük, három kapufájuk, de a győzelemnek természetesen tudunk örülni, ahogy annak is, hogy ilyen hosszú idő után sikerült legyőzni az Ajkát. Jeney Gyula: – Jó volt a szurkolótábor mindkét oldalon, úgyhogy játszottunk egy jó mérkőzést. Ha ilyen hibákat fogunk elkövetni, nehéz szezonunk lesz, de azt gondolom, hogy ha minden mérkőzésen ekkora fölényben és dominanciával tudunk futballozni, akkor az hosszú távon sok problémát nem fog okozni.

