A streetball fél pályán, egy palánkra játszott utcai kosárlabda. A játék a félhivatalos szabályok szerint 3 a 3 ellen folyik, minden egyes kosár után automatikusan a pontszerző csapat ellenfele kapja a labdát. Minden kosár és büntető egy pontot, a köríven kívüli dobás két pontot ér. A Veszprémben rendezett vármegyei forduló megnyerésének köszönhetően vehetett részt a Kasza Krisztián, Kálmán Boldizsár, Rózsás Bertalan alkotta trió a budapesti országos döntőben, ahol a 2000–2004 között születettek kategóriájában között egészen a döntőig meneteltek.

– Kicsit az esélytelenek nyugalmával mentünk a versenyre, még cserénk sem volt, úgy voltunk vele, játszunk egy jót, aztán lesz, ami lesz – elevenítette fel a tornát Kasza Krisztián csapatvezető. – A veszprémi előválogatón egy zalaegerszegi és egy budapesti csapatot is sikerült legyőznünk, így kerültünk a Hősök terén tartott eseményre. Az országos bajnokságon egy székesfehérvári, egy körmendi, egy budapesti és egy győri csapattal kerültünk egy csoportba. A felhozatal vegyes volt, találkoztunk amatőr, NB II-es, sőt NB I/B zöld csoportos játékossal is. Három győzelmet értünk el a mezőnyben, sajnos a fővárosiak elleni döntőre nagyon elfáradtunk, a finálé előtt a sorsolás miatt nagyon pihenni sem tudtunk, de így is elégedettek vagyunk, jól éreztük magunkat.

Krisztián azt mesélte, jövőre is beneveznek a versenyre, és ha ismét eljutnak az országos seregszemlére, szeretnének egy pozíciót javítani.