Fejér-B.Á.L. Veszprém–HSA NEKA 25-29 (15-13)

Veszprém, 400 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

Veszprém: BALOGH – Szmetán P. 2, Szuharev 3, PINTÉR 3, BUGYÁKI 4, Draskovics 2, HÁRI 6 (3). Csere: Mojsilov (kapus), Grünfelder, Szrnka 3, Hornyák, Vetési, Djukic 2, Preszter, Nourelden, Kristóf. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

NEKA: Deményi – Kovács G. 2, LUDMÁN 4, Karai 2, Tárnoki, Dely 3, KRAKOVSZKI ZS. 4. Csere: Mikler K. (kapus), Temesvári, SZTRAKA 2, MOLNÁR 8, Tóth L., Gál, Sisa 4 (3), Kovács T., Szűcs. Edző: Sótonyi László.

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/3.

A rajton győzelemmel debütált vendégek valamivel határozottabban kezdtek (1-3), ám a 9. percben a már jobb döntéseket hozó hazaiaknál volt az előny (4-3). A bakonyiaknál főként a szélsők jeleskedtek, a cunder- és dupla kínai góljuknak, illetve Balogh kapusnak köszönhetően átvették a játék irányítását (8-6). Mintha a balatonbogláriak leblokkoltak volna, Bugyákiék bátor és kemény védekezésével nem tudtak mit kezdeni, ráadásul büntetőket is rontottak (11-7). Éles mester jól forgatta a csapatát, a jó tempójú játékrészben az ő akaratuk érvényesült (15-11), általában a hátsó faluk is jól működött, de Molnárékat is vitte előre a szíve – s rendre felzárkóztak.