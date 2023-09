Elkezdődik a csoportkör a kézilabda Bajnokok Ligájában, a B jelű nyolcasban szereplő Telekom Veszprém a nyitányon idegenben szerepel, az SC Magdeburg vendége lesz. A németországi mérkőzés csütörtökön 20.45-kor kezdődik.

A magdeburgiak hosszú szünetet követően tavaly tértek vissza a Bajnokok Ligája mezőnyébe, és mindjárt meg is nyerték azt: a júniusi négyes döntőben a Barcelona csapatánál hetesekkel bizonyultak jobbnak, a fináléban pedig hosszabbítás után egy góllal verték a lengyel Kielcét.

Harcos, kemény alakulat a német, s erről a Veszprémnek friss emlékei is vannak, az előző idény csoportkörében egyszer sem sikerült legyőzniük a bakonyiaknak a riválist. Ősszel a Veszprém Arénában 35-35-ös döntetlen született, a februári „visszavágón” pedig nem igazán volt esélye a Veszprémnek, amely idegenben hét találattal maradt alul (25-32).

A GETEC Aréna tehát nem könnyű pálya, az előző BL-idényben csak a Paris SG tudott pontokkal távozni a németek csarnokából. Bennet Wiegert alakulata továbbra is komoly erőt képvisel, persze a játékosállománnyal kapcsolatban a magyar bajnoknak sem kell panaszkodnia.

- A Magdeburgnak nagyon jó csapata van. Erősek az egy az egy elleni szituációkban, ami általában a különbséget jelenti, tehát jól kell védekeznünk ellenük. Úgy gondolom, hogy nekünk is nagyszerű csapatunk van, pazar játékosokkal. Nagyon sokszínűen kell játszanunk támadásban, helyzeteket kell kialakítanunk a szélsőknek, a beállónak, valamint az átlövőknek is. Az biztos, hogy szoros meccs lesz, de szerintem készen állunk rá -nyilatkozta a Telekom Veszprém internetes oldalának az olimpiai és világbajnok Ludovic Fabregas, a francia beállós nyáron csatlakozott a bakonyiakhoz.

- Nagyon nehéz meccsre számítok. Az előző szezonban mindössze csak egyszer kaptak ki a Bajnokok Ligájában hazai környezetben, ami nem meglepetés, hiszen nagyon veszélyes együttesről van szó. Ezt bizonyították a BL-ben és a Bundesligában is, mint ahogy azt is, hogy ők az egyik legjobb csapat Európában. Azonban nekünk is meglesznek a lehetőségeink, hiszen nekünk is nagyszerű keretünk van. Az egy az egy elleni szituációkban nagyon jók, ezért nyugodtnak kell lennünk végig a meccsen. Ez lesz az egyik legnehezebb mérkőzésünk, amit játszani fogunk, de mindent megteszünk a győzelemért. - ezek már Rodrigo Corrales szavai, a Telekom spanyol kapusának fontos szerepe lehet Magdeburgban (is). A hálóőr remekül védett szombaton Tatabányán, ahol csapata magabiztos, 31-24-es sikert aratott.

Momir Ilics legénysége három tétmeccset (NB I) játszott ebben az idényben és mind a hármat könnyedén nyerte meg. Az SC Magdeburg már nem veretlen, három győzelem mellett egyszer, a Füchse Berlin otthonában, alulmaradt a Bundesliga aktuális szezonjában.