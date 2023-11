MOL Tatabánya KC–Fejér-B.Á.L. Veszprém 34-29 (15-15)

Tatabánya, 1900 néző. Vezette: Fekete, Hajdu.

Tatabánya: BARTUCZ – RODRIGUEZ 4, Maras 3 (2), Vajda 1, Topic 3, Győri 1, JUHÁSZ 4. Csere: Székely (kapus), Krakovszki B. 4 (2), Enomoto 2, PERGEL 7, ANCSIN 4, Yadegari 1. Edző: Tombor Csaba.

Veszprém: Balogh – Hornyák 2, Szuharev 2, TARABOCHIA 5, Bugyáki 2, Djukic 3, Nourelden 2 (1). Csere: Mojsilov és Gödör (kapusok), GRÜNFELDER 3, Kristóf 2, Preszter 1, Vetési 1, HÁRI 5 (2), Szmetán P. 1. Edző: Éles József, Danyi Gábor.

Kiállítások: 12, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 6/4, ill. 4/3.

A vendégek a PLER-Budapest pénteki diadala miatt sereghajtóként várták a csatát, aminek toronymagas esélyese az Európa Ligában is érdekelt hazaiak voltak, akik ily’ módon kötelező sikerre készültek. Csakhogy a bakonyiak úgy kezdtek, mint akik papírformát akarnak borítani, a szezonban mérsékelt teljesítményt nyújtó Hornyák vezérletével minden arannyá változott a kezükben (2-5). Az ellen persze próbálta megtörni a lendületüket, büntetőkkel előbb egyenlítettek (6-6), majd a vezetést is átvették, de a helyzeteket rontott mieink kisvártatva megnyugodtak, stabilak lettek, a harcos énjüket mutatva újra megléptek két góllal (7-9). Később mindkét oldalon „szót kértek” a kapusok (Balogh után Mojsilov is védett egy hétméterest; 12-12), igaz, a tendencia nem változott: a Fejér-B.Á.L. találatára mindig érkezett egy tatabányai (14-14).

A nagyszünetben az ex-veszprémi Tombor-mester leteremthette az övéit, mert azok a folytatásban úgy viaskodtak, ahogy eltervezték: a második félidőt egy hat–egyes szériával indították (21-16). Aztán jött egy újabb fordulat, Háriék jelezték, hogy azért nekik is van tartásuk, előbb két (22-20), majd a 40. percben egy gólra zárkóztak fel (23-22). A másik felet „természetesen” nem sikerült utol érniük, de néha zavart okoztak a gépezetükben (26-24), ám mikor a hazai nyakakon szorult a hurok, Pergelék rákapcsoltak és fokozták a tempót (28-24). Hét perccel a vége előtt minimális volt az eltérés (29-27), majd a vendéglátók ismét összekapták magukat és kihasználták az addig felettébb összeszedett Tarabochiáék pontatlanságait, és végleg megtörték az ellenállásukat (33-27).

Tombor Csaba: Akadtak hiányzóink, hétközben nemzetközi kupaderbit vívtunk, ám a nehézségeink dacára azért nyertünk. A mérkőzést a második félidő elején döntöttük el, azt a differenciát sikerült végig tartanunk.

Danyi Gábor: Ennél reálisan nagyobb különbség van a csapatok között, de ma a szebbik arcunkat mutattuk, így partiban tudtunk maradni a vetélytárssal. Az idén hátralévő három fordulóban szeretnénk két győzelmet aratni.