A tapolcaiak tájékoztatása szerint három korosztályban összesen huszonhat fiatal vívó állt pástra Kisbéren az AvEnGarde GP II. fordulóján. Felnőtt korosztályban pedig öten szerepeltek a szolnoki Magyar Kupa válogató versenyen.

- Az Olimpici versenysorozatra sok kisgyerek még nem érett meg, ezért úgy gondoltuk ez egy tökéletes kezdés lehet azoknak, akik korábban még nem vívtak országos versenyen, illetve a rutinosabbaknak jó gyakorlási lehetőség. Mondhatjuk, hogy egy-egy kivétellel mindenki teljesítette azt a célt, amivel elindult a versenyre. Persze sokat kell még fejlődni és tanulni. Dolgozni kell azon, hogy lehet egész nap jól teljesíteni, annak ellenére, hogy kora reggel kell kelni, egész nap vívni, akár még késő este is és közben odafigyelni olyan „apróságokra”, mikor mit egyen, igyon, mikor pihenjen, mikor kell nagyon összpontosítani, mikor lehet egy kicsit kiengedni. Ez nem könnyű feladat. Az is nagyon fontos, hogy önállóan tudjanak gondolkodni és cselekedni a gyerekek. Meg kell tanulniuk, hogy nem kell minden tus után kinézni az edzőre, nem kell a legkisebb dolgokkal anyához és apához futni. Természetesen terelgetjük őket, de nem kell és nem is szabad mindig mindent megcsinálni helyettük, mert önállóság nélkül nem fognak boldogulni később sem a páston, sem a páston kívül. Ez egy nehéz része a sportnak főleg kicsiknél de szerencsére jó úton járnak fiatal vívóink – foglalt össze Keszler Dávid, a Tapolca Vívóklub edzője.

A szakembertől megtudtuk, hogy a kisbéri megmérettetés mellett az egyesület vívói Szolnokon is szerepeltek, itt a felnőtt korosztály harcolt az elsőségért és ranglistapontokért. A tapolcaiak remekül helytálltak, Tarsoly Borbála szerepelt közülük a legjobban.

Eredmények, törpici fiú, A kategória: 2. Puskás Máté. Törpici lány, A kategória: 2. Bicsérdi Kamilla. Törpici fiú, B kategória: 1. Szabó Róbert, 2. Bogdán Ferenc, ...5. Klemens Gergő, 6. Bertalan Áron, ...8. Gmózer Zalán, ...11. Polgár Dávid, ...15. Hegyi Máté.

Törpici lány, B kategória: 6. Kocsor Lelle, 7. Keszler Zoé, 8. Kurkó Enikő, ...14. Dér Csenge, 15. Konkoly Sára.

Törpici csapat: 2. Bertalan, Bogdán, Szabó, Puskás, ...7. Keszler, Dér, Kocsor, Kurkó, 8. helyezés: Gmózer, Klemens, Polgár, Hegyi.

(A hetedik helyezett lánycsapat különdíjas lett, mert ők lettek a legjobb B kategóriás csapat az A kategóriás mezőnyben.)

Gyerek, fiú: 12. Nyári Flórián, ...17. Bali Gergő, 18. Hegyi Kristóf, 19. Kőműves Dávid. Gyerek, lány: 13. Bicsérdi Kamilla, ...15. Sölét Emma, ...21. Horváth Míra, ...24. Gmózer Zoé, ...28. Hubert Hanka. Gyerek, csapat: 6. helyezés: Bali, Hegyi, Kőműves, Nyári, 7. helyezés: Gmózer, Sölét, Hotváth.

Serdülő, fiú: 17. Czimondor Ákos, ...20. Klemens Barnabás. Serdülő, lány: 9. Hegyi Dorka. Serdülő, csapat: 4. Klemens, Czimondor, Hegyi.

Magyar Kupa, felnőtt, férfi: 36. Szabó Ádám, ...80. Kovács Benedek. Magyar Kupa 1., felnőtt, női: 30. Tarsoly Borbála, …39. Konkoly Evelin, ….43. Szalma Sára. Magyar Kupa 2., felnőtt, női: 18. Tarsoly Borbála, ...55. Szalma Sára, 56. Konkoly Evelin.