Szombaton 8 szakasz megtétele várt a versenyzőkre, mely a pénteki óriási esőzés folytán sártengerben fürdette meg az egész mezőnyt. A kihívásokkal teli tereppel nem mindenki tudta felvenni a harcot, így egy megcsonkult létszámú mezőny ért a Parc Fermébe az SS11 után.

Molnár Balázs és Molnár Gabriella az abszolút és T4N győztesei, a következetes és pontos versenyzésnek köszönhetően tudtak a leggyorsabbak lenni. Ezzel a teljesítménnyel megelőzték legnagyobb ellenfelüket, a pénteki napot élen záró Kéry Szilvesztert és Bartha Barbarát, akiknek szíjszakadással, haspáncél leszakadással és motorletiltással is meg kellett küzdeni, így végül kategória másodikként értek célba.

Fotó: Pataky Péter/Raid of the Champions

„Nagyon jól éreztük magunkat a versenyen, nekünk kifejezetten fekszenek ezek a sáros, esős körülmények és rettentően örülünk az eredménynek. Abban biztosak voltunk, hogy a 2-3. helyet meg tudjuk szerezni, de amikor beálltunk a Parc Fermébe nagyon meglepődtünk, hiszen abszolútban és T4-ben is elsőként végeztünk. Az autó tökéletesen működött, a csapat is jó munkát végzett, tény, hogy nagyon fáztunk, el voltunk ázva mindig, de a győzelem megszépítette ezt. A körpálya egy újdonság volt idén, amelyet kihívásnak vettünk, de különösen elnyerte a tetszésünket és reméljük, hogy a folytatásban is megmarad ez a szakasz.” – mondta Molnár Balázs

Trébitsch Miklós és Nagy Attila első közös tereprallye versenyüket egy T3-as győzelemmel ünnepelhették meg, amivel összetettben a második helyen tudtak zárni.

„Nagyon boldog vagyok, Ati és a technika is remekül vizsgázott. Az utolsó másfél gyorsot hátsókerék meghajtásban kellett teljesítenünk, de ez sem tudott gondot okozni nekünk. A pályában az volt a nehézség, hogy nagyon sokat változott a nap folyamán, míg reggel teljesen saras volt, délutánra már egészen felszáradt a talaj. A körgyors volt az a rész, ami meglepett és amit kiugróan élveztem.” – nyilatkozta Trébitsch Miklós.

T1-ben a tavalyi győztesek Miroslav Zapletal és Marek Sykora megvédték címüket, összetettben pedig a 4. helyet szerezték meg. Mivel Csucsu számára korán véget ért a ROC, így egyértelművé vált, hogy idén a szlovák-cseh duó nyeri meg a magyar bajnokságot.

„Az első nap sokat küzdöttünk a rengeteg sárral és esővel, a szombatot egyértelműen jobban élveztük és gyorsabban is tudtunk menni. Az autó kiválóan vizsgázott és a pálya javulásával már nagyobb tempót tudtunk diktálni, mondhatjuk, hogy tökéletes napot teljesítettünk. Sajnáljuk, hogy Csucsu kiesett, azonban nagyon boldogok vagyunk, hogy meg tudtuk szerezni a bajnoki címet.” – mondta Marek Sykora.

Challenge kategóriában Osváth Bence és Osváth Zsolt győzedelmeskedett, míg TH-ban egy lengyel páros, Kobylecki Tomasz és Marton Rafal vehette át az első helyért járó kupát.

Miután a kívül belül vastag sárréteggel borított autók beálltak a Parc Fermébe, az ünnepélyes díjátadón kiosztásra kerültek a híres nyirádi grillázs torták is, melyet a győztes páros vihetett haza. A Raid of the Champions végével pedig a 2023-as magyar tereprallye bajnokság is lezárult.